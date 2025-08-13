L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 agosto 2025 si concentra su amore e sentimenti. In questo periodo il massimo punteggio va a Cancro, Bilancia, Sagittario e Ariete, mentre tra i meno favoriti spicca l’Acquario. Approfondiamo le previsioni astrologiche settimanali.

Classifica e previsioni astrologiche della settimana 18-24 agosto 2025

❤️❤️❤️ Acquario – In queste giornate di fine agosto potreste sentirvi un po’ nostalgici e meno fortunati del solito, soprattutto se siete appena rientrati dalle vacanze o dovete farlo a breve. Potreste ripensare a una persona che vi ha colpito particolarmente, ma con il tempo l’immagine sfumerà.

Chi si prepara a tornare al lavoro o agli studi potrebbe provare un po’ di ansia. Concedetevi momenti di relax e non affannatevi più del necessario. Dopo un periodo di eccessi o di scarsa attività, le stelle suggeriscono un ritorno graduale a ritmi più equilibrati. Possibili chiarimenti o confronti con parenti e familiari. Nel fine settimana, qualcuno potrebbe cercarvi per riallacciare un contatto.

❤️❤️❤️ Vergine – Potreste avere la sensazione di non avere tutto sotto controllo, ritrovandovi a gestire emozioni contrastanti. Dubbi, gelosie o sospetti potrebbero emergere nei rapporti di coppia, mentre in ambito lavorativo vi attende una questione complessa da risolvere. L’energia accumulata nelle scorse settimane sarà preziosa: sfruttatela con intelligenza.

Gli studenti potrebbero sentirsi sotto pressione per l’imminente ripresa delle lezioni, e anche chi è in vacanza ma si avvicina al rientro potrebbe avvertire agitazione. Mantenete lucidità e concedetevi momenti per lasciarvi andare.

❤️❤️❤️ Gemelli – Questa fase sarà ideale per pianificare e rinnovare, lasciando alle spalle lo stress accumulato. Chi è ancora in vacanza potrà godersi pienamente il riposo. In caso di critiche da parte del partner, cercate di non prenderla sul personale. Una persona cara potrebbe attraversare un momento difficile: offrite il vostro sostegno, ma senza trascurare voi stessi. Dedicate più tempo alla lettura e assicuratevi di dormire a sufficienza per recuperare energie.

❤️❤️❤️ Toro – Si aprirà un periodo che vi spingerà verso nuove esperienze, con i primi segnali di un cambiamento importante che prenderà forma nelle prossime settimane. Settembre potrebbe portare rivoluzioni significative, quindi usate questi giorni per rilassarvi e prepararvi mentalmente. In amore sarà fondamentale ricostruire fiducia e passione; in caso contrario, la relazione rischia di incrinarsi. I cuori solitari potrebbero tornare con il pensiero a un incontro avvenuto durante l’estate.

❤️❤️❤️❤️ Scorpione – L’energia sarà altalenante, forse a causa di una recente settimana intensa che vi ha lasciato ricordi vividi e forti emozioni. Continuate a godere dei momenti che l’estate offre, perché da settembre gli impegni ridurranno il tempo per voi.

Alcuni di voi potrebbero trovarsi a riflettere su perdite o cambiamenti importanti. Accettare questa fase di calo emotivo sarà il primo passo per superarla. Chi non ha potuto concedersi una vacanza al mare potrà trovare conforto in giornate trascorse con famiglia o amici. A volte bastano piccole cose per ritrovare serenità.

❤️❤️❤️❤️ Leone – Potreste affrontare qualche contrattempo, ma avrete le risorse per superarlo con determinazione. La serenità familiare sarà un punto di forza, aiutandovi a mantenere alto l’umore. Chi sta per concludere le vacanze potrebbe provare nostalgia, ma anche una rinnovata voglia di concentrarsi sulle proprie passioni o sulla carriera. Un cambio di look o un trattamento di bellezza vi farà sentire rigenerati.

Prestate attenzione alle spese e ai consumi domestici.

❤️❤️❤️❤️ Pesci – L’estate vi ha riportato a praticare attività che non facevate da tempo, ma ora potrebbe farsi sentire un po’ di malinconia. Alcuni pensieri legati al futuro vi terranno compagnia, così come i ricordi di persone e momenti vissuti durante le vacanze. Chi ha lavorato molto di recente potrà concedersi presto una breve pausa rigenerante. In amore l’energia sarà intensa, ma evitate comportamenti che possano mettere a rischio la fiducia.

❤️❤️❤️❤️ Capricorno – Questi giorni potranno rivelarsi interessanti e utili per rimettere ordine nella vostra vita. L’estate non è stata rilassante come speravate, e ora sentite il bisogno di ritrovare equilibrio.

Avrete opportunità di unire fortuna, relax e passione. Le coppie potranno pianificare il futuro, mentre sarà bene allontanarsi da persone negative. Potrebbe essere più saggio mantenere un profilo basso nelle discussioni pubbliche o online. Dedicatevi al benessere fisico, bevendo più acqua e aumentando il movimento.

❤️❤️❤️❤️❤️ Ariete – Arriveranno giornate di calma e spazio per voi stessi, ideali per recuperare le energie dopo un agosto intenso. Chi ha combattuto battaglie interiori potrà finalmente ritrovare stabilità. Non fate troppi progetti ambiziosi tutti insieme: procedete per gradi e affidatevi a persone competenti. Il ritorno alla routine potrebbe risvegliare nostalgia, ma sarà anche occasione per riorganizzarvi.

Prestate maggiore attenzione alle abitudini alimentari e tenete sotto controllo le spese.

❤️❤️❤️❤️❤️ Sagittario – Sarà il momento giusto per ripartire dopo un periodo di stasi. La fine dell’estate potrebbe portarvi nostalgia, ma anche il desiderio di rinnovare la casa e l’ambiente in cui vivete. Riordinare, tinteggiare o eliminare ciò che non serve sarà un ottimo modo per alleggerire anche la mente. Chi studia potrà dedicarsi all’aggiornamento delle proprie competenze. Le finanze potrebbero non crescere subito, ma in famiglia si respirerà serenità.

❤️❤️❤️❤️❤️ Bilancia – Continuerete a vivere con lo spirito leggero tipico delle vacanze, anche se all’orizzonte vi attendono settimane intense per recuperare terreno.

In amore sarà necessario affrontare decisioni importanti: non sarà più possibile rimandare. I single potranno lasciarsi andare a incontri senza troppi vincoli, mentre le coppie riscopriranno la passione.

❤️❤️❤️❤️❤️ Cancro – Vi attende una settimana di armonia e soddisfazioni, con relazioni che scorreranno senza intoppi. Sarete sicuri di voi stessi e riuscirete a trasmettere positività, rafforzando i legami con familiari, amici e vicini. Le giornate centrali della settimana offriranno opportunità da cogliere al volo, mentre il fine settimana sarà perfetto per rilassarvi e riflettere su progetti per il mese prossimo. Con i figli e i genitori anziani i rapporti diventeranno ancora più solidi, in un clima di comprensione reciproca.