L'oroscopo della settimana dal 25 al 31 agosto 2025 vede in prima linea i nativi Gemelli che si mostreranno disinvolti e pronti a prendere decisioni importanti. Momento favorevole anche per il Toro che in campo professionale si metterà in gioco con disinvoltura. L'Ariete dovrà invece gestire al meglio lo stress ed evitare futili discussioni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi fa parte di una coppia è abbastanza irritabile. I single hanno degli amici meravigliosi con cui affrontare la settimana. Una trattativa di lavoro può essere conclusa con molta abilità.

Toro: i cuori solitari hanno un bel rapporto con la famiglia. Chi ha una relazione non si sente capito dal partner. Una nuova collaborazione di lavoro può essere soddisfacente.

Gemelli: chi è solo da tempo è molto più disinvolto del previsto. Per il campo lavorativo è un periodo ricco di successo. Durante la settimana possono arrivare dei colpi di fortuna.

Cancro: chi cerca l'amore può fare un incontro molto interessante. In questo momento è importante controllare la gelosia. Sulla sfera professionale è necessario affrontare tutto con naturalezza.

Leone: i single sono molto rilassati insieme ad alcuni vecchi amici. Chi fa parte di una coppia può essere sorpreso dalla dolce metà. L'ambito lavorativo risulta essere gratificante.

Vergine: è importante fidarsi completamente della persona amata. I cuori solitari sono abbastanza arrabbiati con alcune persone. La sfera professionale ha più problemi del previsto.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: è possibile recuperare un'amicizia, ed essere nuovamente spensierati. Chi ha una relazione può vivere una settimana allegra in compagnia del partner. Sul lavoro è il momento di concretizzare un progetto.

Scorpione: chi fa parte di una coppia è poco presente e questo può fare innervosire la dolce metà. Chi cerca l'amore è stanco di affrontare tutto da solo. In questa settimana possono arrivare delle sorprese piacevoli.

Sagittario: chi fa parte di una coppia è troppo autoritario con il partner.

In questo periodo è necessario tenere la mente libera dalle preoccupazioni inutili. La sfera economica può regalare molte soddisfazioni.

Capricorno: i rapporti familiari hanno bisogno di più pazienza. Dei momenti frizzanti possono essere vissuti con gli amici. La settimana lavorativa può procedere in modo altalenante.

Acquario: l'esuberanza può portare dei piccoli problemi con la persona amata. Chi è solo da troppo tempo è più profondo e riflessivo. Delle decisioni irrazionali possono creare dei malumori sul lavoro.

Pesci: la sfera sentimentale ha bisogno di più tranquillità. I single possono avere delle emozioni dolcissime per una nuova conoscenza. Dei leggeri malesseri possono comparire all'improvviso.