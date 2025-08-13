L'oroscopo del weekend 16 e 17 agosto si concentra su amore e sentimenti, assegnando il massimo punteggio ai nati dell’Ariete. Tra i segni meno favoriti figura lo Scorpione, che riceve solo 3 cuori. Approfondiamo.

Previsioni astrologiche e classifica del weekend 16 e 17 agosto 2025

❤️❤️❤️❤️❤️ Ariete – Attendevate questo fine settimana da tempo, carico di aspettative soprattutto sul piano sentimentale. Avrete modo di vivere momenti di svago, in particolare nel corso del sabato, mentre la domenica sarà ricca di passione, da sfruttare sia che siate single che impegnati.

❤️❤️❤️❤️❤️ Leone – Vi sentirete forti e determinati. Dopo aver affrontato numerose battaglie sentimentali, la soddisfazione per i progressi fatti sarà evidente. Le stelle dicono che nel corso del weekend riuscirete a mettere da parte vecchie gelosie, anche senza fare lunghe discussioni, e questo porterà maggiore serenità all'interno dei rapporti.

❤️❤️❤️❤️❤️ Acquario – Il sostegno del partner sarà fondamentale per gestire alcune questioni familiari che vi hanno creato tensione nei giorni scorsi. Ora potrete concedervi un meritato riposo e assaporare la gioia di trascorrere più tempo di qualità con le persone a cui volete bene.

❤️❤️❤️❤️❤️ Capricorno – Le amicizie sincere saranno una risorsa preziosa per rendere meno pesante la settimana e aiutarvi a superare le fatiche accumulate.

In amore troverete punti di incontro che favoriranno un riavvicinamento importante, mettendo da parte vecchie divergenze di opinione.

❤️❤️❤️❤️ Gemelli – Dopo giorni impegnativi e ricchi di sfide, potrete finalmente rilassarvi e ritrovare la leggerezza nel vostro cuore. Oltre a dedicarvi al partner, avrete tempo per le persone che vi sono sempre state vicine, anche in silenzio, dimostrandovi affetto e sostegno.

❤️❤️❤️❤️ Toro – Arriverà una pausa preziosa dopo un periodo lavorativo intenso e produttivo. Potrete dedicarvi alle nuove conoscenze, alla famiglia e al partner. Sabato sarà vivace e ricco di incontri simpatici e divertenti, mentre domenica sarà dedicata al riposo e alla cura di voi stessi.

❤️❤️❤️❤️ Pesci – Riuscirete a ritagliarvi del tempo per voi e per la famiglia, trovando in essa un importante sostegno morale nelle situazioni più complesse. Sono possibili incontri stimolanti con persone con cui condividere interessi e progetti futuri.

❤️❤️❤️❤️ Vergine – Il weekend sarà meno pesante di quanto temevate, anche se non porterà grandi novità in grado di cambiare il vostro umore. L'amore troverà una fase di stabilità, mentre in famiglia si respirerà un clima sereno e disteso.

❤️❤️❤️ Sagittario – Arriveranno piccoli segnali di miglioramento in campo affettivo e qualche apertura interessante sul fronte familiare. Potrebbero emergere nuove idee o progetti di coppia. Se siete single e vi piace una certa persona, fatevi pure avanti e non aspettate troppo.

❤️❤️❤️ Bilancia – Un rapporto di amicizia importante potrebbe attraversare un momento di tensione, così come in famiglia potrebbero nascere piccoli contrasti. Sarà importante non lasciarsi coinvolgere in discussioni inutili, per non compromettere anche la concentrazione amorosa. Coloro che stanno conoscendo qualcuno di nuovo, non dovranno accelerare i tempi.

❤️❤️❤️ Cancro – In amore l’atmosfera risulterà fredda, forse per una discussione recente che ha incrinato l’intesa. In famiglia tornerà il sereno, anche se una preoccupazione rischierà di buttarvi giù di morale. Sarebbe meglio valutare di rimandare alcune attività impegnative e dare priorità al riposo.

❤️❤️❤️ Scorpione – Vi sentirete privi di energie e poco inclini allo svago, preferendo il riposo a qualsiasi impegno mondano. Questo però, rischierà di far trascurare il partner. Con una certa persona si respirerà un clima teso. Evitate di prendere le distanze e impegnatevi a ricucire il rapporto.