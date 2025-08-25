L'oroscopo di martedì 26 agosto 2025 per i Pesci è dominato dalla carta dei tarocchi della Morte. Nonostante il suo nome possa incutere timore, questa carta rappresenta la trasformazione e il cambiamento piuttosto che una fine definitiva. La sua energia potente invita a lasciar andare vecchie abitudini, situazioni o relazioni che non servono più al vostro bene maggiore. Piuttosto che resistere a ciò che sembra inevitabile, abbracciate l'idea di una rinascita. La morte è solo un preludio a una nuova vita, a nuove prospettive e possibilità. Martedì sarà un giorno perfetto per riscoprire voi stessi sotto una nuova luce.

In questa specifica fase, mentre i tramonti estivi iniziano a portare i primi freschi venti autunnali, i Pesci sono chiamati a fare spazio per nuovi inizi. L'invito è a considerare che questo cambiamento potrebbe non essere solo una chiusura, ma un'opportunità per crescere e rinnovarsi. La vostra tendenza naturale all'introspezione vi guiderà in questo processo di trasformazione. Non è necessario avere tutte le risposte; il viaggio stesso sarà istruttivo. Lasciatevi trasportare dalle sensazioni per scoprire quali strade il destino ha in serbo per voi, fosse anche il semplice piacere di vivere un giorno alla volta.

Parallelismi con altre culture

La trasformazione evocata dalla carta della Morte trova importanti corrispondenze in altre culture.

Nella tradizione giapponese, il fiore di ciliegio, o Sakura, è un simbolo potente di impermanenza e rinnovamento. Ogni primavera, la fioritura breve ma spettacolare dei ciliegi sottolinea la bellezza del momento presente e la necessità di accettare il ciclo della nascita e della morte come parte della vita. Similmente, nel mito dell'uccello Phoenix della cultura cinese, la morte è solo un preludio al risorgere dalle ceneri, più forti e brillanti di prima. Questo mito invita a non temere la fine, ma a vederla come un'esplorazione delle potenzialità latenti.

In un contesto africano, l’idea della rinascita è emblematicamente rappresentata nella danza del Wodaabe, dove i partecipanti spesso ricercano stati di trance che simboleggiano la morte dell'ego e la conseguente rinascita spirituale.

In queste culture si ritrova lo stesso messaggio consegnato dalla carta della Morte: un ciclo che porta sempre ad un nuovo inizio. Pesci, il vostro viaggio attraversa questa antica saggezza, invitandovi ad abbracciare il cambiamento come un passo necessario verso una nuova conoscenza di voi stessi.

Consiglio delle stelle per i Pesci

Il consiglio delle stelle per i Pesci sottolinea l'importanza di accettare questa fase di transizione come opportunità piuttosto che come perdita. Anche nella natura, l'autunno è il tempo in cui la natura si prepara per il riposo invernale, un periodo necessario per la rigenerazione e la crescita. Intraprendete pratiche che favoriscano il rilassamento e la riflessione, come la meditazione o il journaling, e concedetevi la libertà di riflettere su ciò che desiderate abbandonare.

Nelle giornate a venire, vi sarà chiaro che il lasciare andare non è sinonimo di rifiuto, ma una presa di coscienza del profondo amore per voi stessi. Ricordate, cari Pesci, che abbracciare il cambiamento è il fondamento di ogni evoluzione personale. Abbiate il coraggio di affrontarlo con il cuore aperto e la mente libera.