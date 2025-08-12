L'oroscopo del 13 agosto 2025 assegna un voto otto al Sagittario che si mostrerà particolarmente entusiasta; il Leone, invece, si guadagnerà un sette e mezzo; sei e mezzo, invece, alla Bilancia che potrebbe avvertire dei contrasti nelle relazioni strette.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: la Luna nel vostro segno vi mette sotto i riflettori, ma la quadratura con Venere e Giove in Cancro può rendervi più suscettibili nelle questioni emotive e familiari. Potreste sentirvi divisi tra il desiderio di indipendenza e la necessità di mediare con chi vi sta vicino.

Un po’ di pazienza eviterà inutili scontri. Votazione: 7

Leone: l’energiavi sostiene nel prendere iniziative coraggiose, ma le tensioni potrebbero portarvi a sottovalutare i bisogni altrui. Attenzione a non imporre troppo le vostre idee: un pizzico di ascolto in più farà la differenza. giudizio: 7.5

Sagittario: avrete la possibilità di stimolare il vostro lato entusiasta e di buttarvi in nuove avventure. Tuttavia, non è da escludere qualche imprevisto emotivo o economico. Agite con ottimismo, ma senza trascurare la prudenza. Voto: 8

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: potreste sentirvi un po’ irritabili, soprattutto se qualcuno mette in discussione le vostre scelte. Qualcosa vi rende meno pazienti, e si accentua la sensibilità emotiva.

Meglio non drammatizzare e concentrarsi sulle priorità. Voto: 6.5

Vergine: nonostante qualche tensione, la giornata può portarvi spunti interessanti per migliorare un rapporto o rivedere un progetto personale.Vi sarà chiesto di essere più assertivi, mentre alcuni vi ricordano l’importanza del sostegno reciproco. Voto: 7.5

Capricorno: Luna in Ariete e Venere in Cancro si sfidano e voi vi ritrovate nel mezzo, tra responsabilità e bisogni personali. Potreste sentirvi tirati da più parti, ma con una buona organizzazione riuscirete a mantenere l’equilibrio. Voto: 7

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: qualcosa vi infonde energia e voglia di fare, ma le tensioni potrebbero portarvi a spese impulsive o decisioni prese sull’onda dell’emozione.

Meglio riflettere un attimo prima di agire. Giudizio: 7

Bilancia: potreste avvertire più contrasti nelle relazioni strette. La quadratura con Venere e Giove in Cancro mette in evidenza divergenze di vedute con colleghi o familiari. Un po’ di diplomazia vi salverà la giornata. Votazione: 6.5

Acquario: sarete rapidi nelle decisioni e pronti a dire la vostra, ma non dovrete dimenticare la sensibilità altrui. Trovate un equilibrio tra franchezza e tatto. Voto: 7.5

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: avrete la possibilità di sfruttare il vostro fascino e il vostro carisma, ma attenzione a non reagire in modo troppo istintivo. Cercate di non prendere tutto sul personale e scegliete il dialogo.

Voto: 7

Scorpione: sarete spinti all’azione, ma le sfide emotive potrebbero far emergere vecchie ferite. È il momento giusto per affrontarle con maturità e senza rancore. Giudizio: 7.5

Pesci: la sensibilità è alta. Sarete sostenuti, ma potreste sentirvi sotto pressione. Prendetevi tempo per voi stessi e non affrettate decisioni importanti. Votazione: 7