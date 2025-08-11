L' oroscopo del 12 agosto 2025 assegna un voto nove al Cancro che si mostrerà più ottimista, mentre l'Ariete riesce a guadagnarsi un otto e mezzo all'Ariete; per il Capricono, voto sette e mezzo, i nati sotto questo segno saranno spinti a mettere un po' di cuore nelle relazioni.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: la vostra energia è alle stelle grazie alla Luna in Ariete, che vi spinge ad agire con determinazione. Venere e Giove in Cancro portano dolcezza nelle relazioni e qualche bella sorpresa emotiva. È il momento ideale per aprirvi con chi vi sta a cuore e fare passi avanti importanti.

Siete carichi di entusiasmo, ma attenzione a non essere troppo impulsivi.

Voto: 8.5

Leone: siete in una fase di grande passionalità e forza interiore. La congiunzione di Venere e Giove in Cancro vi dona una dolcezza inattesa, che vi rende più empatici e attenti alle esigenze degli altri. Riuscirete a mantenere la grinta per raggiungere i vostri obiettivi. Buona giornata per fare scelte coraggiose.

Voto: 8

Sagittario: il mix di Luna in Ariete e l’influsso benefico di Venere e Giove in Cancro vi stimola a cercare nuovi orizzonti emotivi, magari aprendo il cuore a una nuova conoscenza o rivedendo vecchie amicizie con occhi diversi. È un buon momento per riflettere e prendere decisioni che coinvolgono sentimenti e progetti futuri.

Voto: 8

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: bisogno di stabilità emotiva e di legami sinceri. L'oroscopo vi spinge, invece, ad uscire dalla vostra zona di comfort e a osare un po’ di più. Potreste sentirvi un po’ divisi tra la voglia di sicurezza e quella di novità, ma questo equilibrio può portarvi a scelte molto mature e appaganti.

Voto: 7.5

Vergine: è una giornata perfetta per curare i dettagli nelle relazioni. Energia e voglia di fare, utile per superare eventuali esitazioni. Fidatevi del vostro istinto e apritevi alle opportunità che si presentano.

Giudizio: 8

Capricorno: ventata di dolcezza nella vostra routine. Inoltre, sarete spronati a essere più diretti e spontanei nelle vostre interazioni.

È il momento giusto per mettere un po’ di cuore in più in quello che fate, soprattutto nelle relazioni personali.

Votazione: 7.5

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: date valore alle vostre emozioni e ai legami affettivi. La Luna in Ariete vi carica di energia per affrontare con entusiasmo le sfide quotidiane. Giornata ideale per confronti sinceri e per aprirvi con chi vi circonda.

Giudizio : 8

Bilancia: siete sotto un influsso favorevole che stimola il vostro desiderio di armonia e connessione. Venere e Giove in Cancro amplificano la vostra sensibilità, mentre la Luna vi aiuterà a prendere iniziative con coraggio. Un buon mix per fare passi avanti importanti in amicizie e affetti.

Votazione: 8.5

Acquario: sarete più impulsivi, ma ricordatevi di bilanciare entusiasmo e cuore. È un buon momento per mettere da parte l’individualismo e aprirvi a nuove connessioni, soprattutto quelle che possono arricchirvi a livello emotivo.

Voto: 7.5

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: energia speciale, ricca di amore e ottimismo. Avrete una spinta in più per essere più diretti e fare il primo passo, sia nei rapporti che nei progetti personali. Approfittate di questa giornata per esprimere i vostri sentimenti con chiarezza.

Votazione: 9

Scorpione: clima emotivo positivo, anche se il consiglio è quello di non aspettare troppo a lungo per agire. È il momento di lasciarvi guidare dall’istinto e di cercare il contatto con chi vi fa sentire a casa.

Giudizio: 8

Pesci: energia e voglia di fare, oltre a un sostegno emotivo e alla possibilità di crescere nei rapporti più importanti. Siate coraggiosi e approfittate di questa giornata per fare chiarezza dentro di voi e negli affetti.

Voto: 8