L'oroscopo del 1 settembre 2025 assegna un voto di 9 ai Pesci e al Cancro, mentre va un 7,5 all'Ariete che si sentirà svuotato dopo aver passato mesi complessi. Approfondiamo ora le previsioni nel dettaglio per tutti i segni zodiacali.

Simboli di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: sentite un piccolo vuoto: Saturno lascia il vostro segno dopo mesi intensi e non sempre semplici. Ora potete tirare un sospiro di sollievo, anche se vi sentirete un po’ “svuotati”, come dopo una lunga maratona. Non è più tempo di combattere a testa bassa, ma di integrare ciò che avete imparato sulla resistenza e la disciplina.

Giudizio: 7,5

Leone: con Saturno nei Pesci, vi concentrate di più sulla gestione delle risorse comuni e delle relazioni intime. La vostra forza resta luminosa, ma avrete bisogno di appoggiarvi agli altri e di non contare solo sul vostro orgoglio. Giudizio: 8

Sagittario: la Luna in Sagittario vi dona ancora entusiasmo, ma con Saturno che si sposta nei Pesci dovete imparare a gestire le radici, la famiglia e i legami più profondi. È tempo di unire libertà e responsabilità. Voto: 8,5

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: con Saturno in Pesci, ritrovate un’armonia più dolce rispetto alle tensioni dei mesi scorsi. Ora potete contare su un sostegno invisibile che vi permette di costruire lentamente, senza scosse improvvise.

Buon momento per i progetti di lungo termine. Votazione: 8

Vergine: Saturno in opposizione dai Pesci vi chiede di affrontare prove relazionali. È come se vi mettesse davanti a uno specchio: chi vi accompagna davvero e chi invece appesantisce il vostro cammino? Avrete la possibilità di fare chiarezza e rafforzare solo ciò che ha basi solide. Giudizio: 7,5

Capricorno: ottima fase per voi: Saturno, vostro pianeta guida, in Pesci porta concretezza al mondo delle emozioni e vi permette di consolidare rapporti e progetti. Potete contare su maggiore stabilità e su una visione più a lungo termine. Voto: 9

Segni d’Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: Saturno in Pesci vi obbliga a mettere ordine nella vostra vita professionale e a non vivere tutto come un gioco.

Alcuni impegni diventeranno più seri, ma ciò vi permetterà di maturare e ottenere riconoscimenti concreti. Giudizio: 7,5

Bilancia: la giornata vi trova in equilibrio: Saturno in Pesci vi invita a dosare energie e a gestire meglio la salute e la routine. Non ci sono grandi scossoni, ma piccoli aggiustamenti che, col tempo, faranno la differenza. Votazione: 8

Acquario: con Saturno che esce dall’Ariete, sentite una leggerezza nuova. La pressione diminuisce e potete tornare a respirare meglio. Nei Pesci, Saturno vi chiede però di gestire meglio i soldi e i beni comuni: niente leggerezze nelle spese. Voto: 8

Segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: finalmente Saturno entra in un segno amico: vi sostiene, vi struttura e vi aiuta a dare forma alle vostre emozioni.

Se avete vissuto instabilità, ora potete costruire fondamenta solide nelle relazioni e nei progetti familiari. Giudizio: 9

Scorpione: ottimo transito anche per voi: Saturno in trigono dai Pesci rafforza la vostra visione interiore e vi aiuta a concretizzare intuizioni e desideri. Non sarà più solo questione di sogni, ma di azioni precise. votazione: 8,5

Pesci: Saturno entra nel vostro segno e si fa subito sentire: non sarà sempre facile, perché vi metterà davanti alle vostre responsabilità. Ma è anche un momento potentissimo di crescita: se vi fidate del vostro intuito, costruirete basi durature. Voto: 9.