L'oroscopo dall'11 al 17 agosto 2025 assegna un bel 9 in pagella al Leone che attraverserà un momento d'oro. Voto 8 per il Sagittario che torna a essere ambizioso e ottimista in ambito lavorativo.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – 8,5/10 : con Mercurio di nuovo diretto dall’11, i contatti si riaprono e le trattative riprendono. La sensazione è quella di tornare a correre dopo una sosta forzata. Il 12, con Venere e Giove complici, la socialità esplode: feste, incontri e piccoli colpi di fortuna vi rimettono al centro. Solo una cosa: attenzione a non dire “sì” a tutto per euforia.

Leone – 9/10 : è il vostro momento d’oro. Mercurio diretto illumina le parole, i discorsi e la capacità di convincere. Il 12 agosto porta riconoscimenti e piaceri in grande stile: un invito importante, un’occasione di brillare in pubblico, o semplicemente una giornata dove tutto fila liscio. Potete permettervi di osare: il cielo è dalla vostra parte.

Sagittario – 8/10 : il senso di direzione ritorna, e con lui il vostro entusiasmo. Mercurio diretto riattiva viaggi, progetti di studio o contatti lontani. Il 12 vi offre una vetrina sociale e professionale che non dovreste ignorare. Occhio solo a non strafare: l’energia è alta, ma il rischio di prendere troppi impegni lo è altrettanto.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – 8/10: le acque si calmano e potete affrontare questioni pratiche o economiche con più lucidità. L’11 segna una svolta nelle comunicazioni, mentre il 12 porta un clima affettuoso e disteso. Una giornata perfetta per riavvicinarsi a qualcuno o per godersi un momento sereno.

Vergine – 7,5/10: l'’ordine torna a regnare, soprattutto nelle collaborazioni. Mercurio diretto chiarisce rapporti e contratti. Il 12, qualcuno potrebbe farvi un complimento inaspettato o offrirvi un’occasione di mettervi in luce. Tenete però a bada la tendenza a voler gestire tutto: lasciate anche agli altri uno spazio d’azione.

Capricorno – 8/10: la mente torna limpida e gli obiettivi chiari.

Mercurio diretto vi permette di fare passi concreti, mentre il 12 porta momenti di piacere e convivialità. È la settimana per coltivare legami stabili e godersi piccole vittorie quotidiane.

Segni d’Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – 8,5/10 : la comunicazione scorre veloce e limpida. Dal giorno 11 potrete risolvere incomprensioni o concludere affari. Il 12 è brillante: socialità, incontri e persino qualche flirt vi danno energia. Non escludete di dire “sì” a un invito che vi porta fuori dalla solita routine.

Bilancia – 8/10: le tensioni nei rapporti si stemperano: è il momento di un chiarimento importante. Il 12, con Venere e Giove dalla vostra, il fascino è alle stelle. Ottimo per fare un passo avanti in una relazione o per mostrare apertamente ciò che provate.

Acquario – 8,5/10 : la sensazione di sblocco è forte: progetti che ripartono, contatti che si riattivano. Il 12 è la vostra festa: amici, eventi e un clima di condivisione vi mettono in primo piano. Un’occasione d’oro per farvi notare da chi conta.

Segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – 8/10: l'11 porta chiarezza nei rapporti familiari e domestici. Il 12 è dolce e ricco di gratitudine: un piccolo gesto o una parola vi farà sentire apprezzati. Settimana ideale per ricreare armonia in casa.

Scorpione – 8/10: la mente torna lucida e organizzata. Dal giorno 11 riuscite a portare avanti piani e trattative. Il 12 è caldo e avvolgente: potete festeggiare un traguardo o creare un momento speciale con chi vi è caro.

Pesci – 8/10: Mercurio diretto riordina questioni creative o economiche. Il 12 porta vibrazioni sociali positive: più vi aprite, più arrivano situazioni fortunate. Perfetto per farvi vedere in contesti amichevoli o artistici.