L'oroscopo di domenica 17 agosto riserva diverse sorprese. Le previsioni astrologiche mettono in luce aspetti legati soprattutto alla vita sentimentale e sociale.

Il Leone e lo Scorpione, reduci dalle vacanze, saranno pronti a rimettersi in gioco con nuovi progetti e idee, senza lasciarsi scoraggiare da fattori esterni. I Gemelli e il Capricorno, invece, rivolgeranno le loro energie alla sfera affettiva: il rapporto di coppia vivrà un momento positivo e ricco di prospettive.

Oroscopo di domenica 17 agosto: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: questa giornata sarà molto produttiva.

Potrebbe essere il momento giusto per dedicarsi a qualcosa di diverso dal solito e per emergere.

Toro: vorrete godervi ancora un po' di tranquillità. L’idea di ripartire vi peserà un po’. Non sarete pronti per tornare alla routine quotidiana.

Gemelli: il legame con il partner sarà davvero speciale. Riuscirete a renderlo ancora più profondo. Sincerità e rispetto saranno tutto per voi.

Cancro: metterete il cuore al primo posto. Darete grande peso alle emozioni, sia alle vostre che a quelle degli altri. L'empatia vi ricompenserà e vi permetterà di costruire relazioni sane.

Leone: sentirete il bisogno di nuovi stimoli dopo le vacanze. Avrete bisogno di qualcosa che vi stimoli e vi spinga a rimettervi in gioco.

Le sfide faranno decisamente per voi.

Vergine: non lascerete niente al caso. Vi impegnerete al massimo per ottenere ottimi risultati. Pretenderete lo stesso anche dalle persone che vi staranno attorno.

Bilancia: sarà importante ritrovare il giusto equilibrio. Solo così, riuscirete a recuperare le redini della vostra vita. Ci vorrà ancora un po' di pazienza, ma arrendersi non sarà la soluzione giusta.

Scorpione: sarete pronti a lasciarvi l'estate alle spalle e a dedicarvi a tante nuove esperienze. Non vedrete l'ora di tornare a splendere.

Sagittario: niente e nessuno riuscirà a intrappolarvi. Inseguirete la libertà con tutte le vostre forze. Seguirete l'istinto e non avrete alcun dubbio sulle prossime mosse da compiere.

Capricorno: la vita di coppia procederà benissimo. Vi sentirete molto vicini al partner e cercherete di condividere più cose possibili insieme. Il cuore vi si riempirà di gioia.

Acquario: sarete un po' stanchi della solita routine. L’oroscopo consiglia di cambiare qualcosa: non ve ne pentirete. La famiglia sarà disposta ad aiutarvi.

Pesci: questa giornata sarà movimentata e piena di emozioni. Adorerete trascorrerla insieme alle persone care. Amici e partner avranno occhi solo per voi. Sarete allegri e fieri di voi stessi.