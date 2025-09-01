L'oroscopo di martedì 2 settembre prevede un'intensa energia per i nativi Gemelli e momenti molto positivi sul lavoro per il Leone.

Il segno della Vergine mostrerà poi maturità e razionalità in amore, i Pesci adotteranno invece il giusto approccio alle mansioni lavorative quotidiane.

Di seguito i dettagli.

Previsioni oroscopo martedì 2 settembre 2025 segno per segno, voto 7 al Toro

Ariete: nella seconda giornata di settembre, le stelle si muoveranno a vostro favore portando interessanti benefici nella vostra vita quotidiana. Con Venere a favore vi sentirete piacenti e romantici al punto giusto, godendo di una relazione dalle grandi potenzialità.

Se siete single guardatevi intorno per costruire nuovi legami. In ambito professionale Mercurio porterà idee da non sottovalutare, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrologiche che annunciano un buon cielo sopra di voi. In questo martedì di settembre potrete contare sulla Luna in trigono, che vi spingerà a essere più maturi e diretti nei confronti del partner. Potrebbe essere un buon momento per risolvere eventuali problemi di coppia. Sul posto di lavoro attenzione a non essere precipitosi nelle vostre idee, considerato Mercurio in quadratura, che potrebbe portarvi fuori strada. Voto - 7️⃣

Gemelli: Marte porterà una grande energia, utile soprattutto in campo professionale.

L'esperienza e razionalità di Mercurio in sestile, inoltre, vi permetterà di prendere le decisioni più appropriate per i vostri progetti. In quanto ai sentimenti, il buon umore non mancherà grazie a Venere, ma con la Luna in cattivo aspetto, attenzione a non prendervi troppe libertà. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale favorevole in ambito amoroso. Secondo l'oroscopo, la Luna vi permetterà di essere ragionevoli, ma soprattutto, di comprendere al meglio se la persona che volete amare sia veramente quella giusta per voi. In ambito professionale le cose andranno piuttosto bene: queste stelle vi permetteranno di fare progressi, e presto potrete pensare più in grande. Voto - 9️⃣

Leone: questa giornata di martedì vi vedrà piuttosto ottimisti.

Venere vi metterà a vostro agio e vi concederà momenti di piacevole intesa con la persona che amate. Se siete single potrebbero esserci finalmente le condizioni per trovare la persona giusta per voi. Nel lavoro queste stelle potrebbero mettervi nelle condizioni di dare una svolta ai vostri progetti. Non lasciatevi sfuggire l'occasione. Voto - 9️⃣

Vergine: la Luna in trigono vi renderà più affascinanti durante questa giornata di martedì, ma soprattutto, più maturi nei confronti delle persone che amate. Nel lavoro informatevi per bene prima di prendere accordi per determinati progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: le stelle vi regalano forza e decisione nei vostri progetti professionali. Marte e Mercurio vi metteranno nelle condizioni giuste per gestire in maniera ottimale le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Attenzione invece in campo amoroso, considerata la Luna in quadratura. Anche se Venere sarà favorevole, non sempre riuscirete a essere così attraenti. Voto - 7️⃣

Scorpione: Venere in quadratura potrebbe creare delle distanze tra voi e la persona che amate. Single oppure no, affidatevi alla Luna in sestile per provare a chiarire eventuali malintesi. Sul posto di lavoro potreste raggiungere interessanti obiettivi, ma dovrete riflettere a fondo sulle vostre idee. Voto - 6️⃣

Sagittario: la Luna lascerà il vostro segno zodiacale in questo martedì di settembre, ciò nonostante, potrete contare ancora su Venere in trigono per condividere emozioni e sentimenti con la vostra anima gemella. In quanto al lavoro avrete la situazione ben chiara, evitando di sprecare tempo e risorse in progetti poco proficui.

Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà la Luna arrivare nel vostro segno zodiacale. Lasciatevi andare a quello che sentite, anche se non è sempre del tutto piacevole da raccontare agli altri. In ambito professionale prendetevi il giusto tempo per gestire come volete le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di martedì sottotono in ambito amoroso. Il romanticismo sarà in pausa in questo periodo: avrete bisogno prima di mettere fine ad alcune spiacevoli situazioni sentimentali. In quanto al lavoro Marte vi permetterà di lavorare con maggior serenità alle vostre mansioni, ma non siate precipitosi, considerato Mercurio opposto. Voto - 6️⃣

Pesci: sarete capaci di approcciare nel modo migliore alle vostre mansioni lavorative. Farete buoni passi in avanti, ma il successo sarà ancora lontano. In amore potrete fare affidamento alla Luna in sestile per vivere un rapporto più maturo con la persona che amate. Voto - 7️⃣