Le previsioni dell'oroscopo del mese di ottobre invitano i nati sotto il segno della Vergine a prestare attenzione alle nuove opportunità. Per quanto riguarda l'Ariete, ci sono dei nodi che devono venire al pettine, mentre i Sagittario devono osare di più.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: ci sono delle questioni in sospeso che andrebbero risolte. La Luna contraria potrebbe rendere l'inizio del mese un po' complicato. Verso la fine, però, ci saranno dei miglioramenti. Ricordatevi che se volete arrivare lontano dovete darvi da fare sin da subito.

11° Ariete: ci sono dei nodi che devono venire al pettine, quindi, cercate di adoperare un comportamento analitico e pragmatico. Le previsioni dell'oroscopo del mese di ottobre prevedono delle difficoltà nel relazionarvi in ambito sentimentale. Nel lavoro, invece, è meglio essere riflessivi.

10° Bilancia: meglio un uovo oggi o una gallina domani? Questo è il dilemma che attanaglierà la vostra mente nel corso di questo mese. Ci sono delle novità che il destino ha in serbo per voi, ma è importante che abbiate la mente e il cuore liberi da pregiudizi.

9° Toro: in amore è tempo di prendere una decisione importante. Se vi state trascinando una situazione logorante da troppo tempo, adesso è giunto il momento di tagliare la corda.

Nel lavoro vi sentite un po' indecisi, forse perché state vivendo dei cambiamenti in un lasso di tempo troppo breve.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: non lasciatevi sopraffare dalle preoccupazioni e dagli impegni della vita quotidiana. Ci sono delle novità in arrivo che riguardano la sfera sentimentale, ma dovete essere pronti a fare un salto nel vuoto. Nel lavoro è meglio aspettare prima di dire sì troppo in fretta ad una proposta.

7° Gemelli: giornate interessanti e impegnative dal punto di vista delle emozioni. Alcuni di voi stanno attraversando un momento di transizione importante, ragion per cui sarà necessario fermarsi un attimo a riflettere prima di compiere scelte azzardate.

6° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del mese di ottobre vi esortano a mettervi più in gioco. Non risparmiatevi, sia dal punto di vista privato sia professionale. Ci sono delle belle occasioni che andrebbero colte al volo, ma dovete essere in primis in pace con voi stessi.

5° Sagittario: spesso per la paura di fallire finite per rinunciare a delle cose potenzialmente belle e gratificanti. Cercate di essere un po' più audaci, specie quando si tratta di sentimenti. Dal punto di vista professionale questo mese potrebbe essere caratterizzato da qualche piccolo momento di smarrimento.

Oroscopo segni fortunati del mese di ottobre

4° in classifica Vergine: le previsioni dell'oroscopo del mese di ottobre vi invitano a tenere gli occhi ben aperti sulle nuove occasioni in quanto questo potrebbe essere il momento giusto per fare un salto di qualità.

Concentratevi di più sul vostro futuro e sulle novità. La monotonia non è una cosa che al momento vi soddisfa.

3° Cancro: ottimo momento per realizzare un obiettivo importante, specie per quanto riguarda la sfera sentimentale. In ambito lavorativo, invece, ci sono delle questioni da risolvere e da chiarire. Prima metterete in chiaro certe situazioni e prima ne verrete a capo.

2° Leone: buon momento per prendere una decisione importante che riguarda il vostro futuro sentimentale. Se volete cogliere un passo importante, questo è il momento giusto per farlo, senza pensarci troppo su. Nel lavoro è bene ascoltare i consigli altrui, ma poi dovete agire solo con la vostra testa.

1° Pesci: in amore farete faville.

il mese di ottobre è decisamente positivo per voi, quindi, non vi resta da fare altro che osare. Talvolta per raggiungere dei traguardi importanti è necessario correre qualche rischio e fare qualche salto nel vuoto, quindi, non abbiate paura di rischiare.