Le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 15 al 21 dicembre vedono un pericoloso ma intrigante avvicinamento tra il Toro e lo Scorpione. Per il Sagittario è giunto il momento di smettere di essere costantemente alla ricerca di ciò che non si ha.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: secondo l'oroscopo della settimana al 21 dicembre, i nati sotto questo segno devono essere un po' più fiduciosi nei riguardi del futuro. Non perdete tempo cercando di cambiare cose o persone che non potete modificare. Talvolta, l'unica cosa da fare è accettare che certe cose sfuggano al proprio controllo.

11° Ariete: in amore potrebbero nascere delle divergenze che potrebbero portare il vostro umore a crollare. Cercate di non far dipendere la vostra emotività dalle altre persone. Focalizzatevi su voi stessi e sui vostri obiettivi. Nel lavoro è importante mostrarsi volenterosi.

10° Bilancia: le stelle vi invitano a restare tranquilli anche dinanzi i piccoli intoppi e le difficoltà. Ci sono delle novità per voi, ma è necessario attendere che questo 2025 si concluda. Cercate di essere un po' più permissivi e meno incentrati solo sulle vostre convinzioni.

9° Acquario: cambiamenti all'orizzonte nell'ambito familiare. Chi è in attesa di un cambiamento, potrebbe presto ottenere grandi soddisfazioni.

In amore è importante non sottovalutare alcuni segnali provenienti dalla persona che avete al vostro fianco. I single, invece, dovranno ricrearsi delle opportunità.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: le previsioni dell'oroscopo della settimana che va fino al 21 dicembre vi invitano a gestire con maggiore consapevolezza le vostre emozioni. In questo periodo potrebbero nascere delle scintille con i nati sotto i segni d'acqua, specie lo Scorpione. Attenti, però, che dalle scintille possono divampare degli incendi.

7° Cancro: in amore è importante mantenere la calma, in quanto potrebbero nascere delle discussioni. Cercate di darvi da fare sul lavoro, in quanto l'anno che verrà sarà ricco di cambiamenti e di opportunità interessanti che andrebbero colte al volo.

6° Capricorno: vi sentite un po' stanchi e frustrati, forse a causa del troppo lavoro e dell'impellente bisogno di una pausa. Cercate di approfittare delle festività per concedervi qualche piccolo momento per voi in cui rilassarvi e coccolarvi.

5° Sagittario: siete spesso alla spasmodica ricerca di quello che non avete. Anche una volta raggiunto l'oggetto del desiderio, però, ve ne stancate facilmente, e volete passare altrove. Ebbene, questa è la chiave per un'eterna insoddisfazione, quindi, imparate ad accontentarvi e a gioire dei piccoli successi.

Previsioni segni fortunati dal 15 al 21 dicembre

4° in classifica Scorpione: momento molto interessante in amore. Siete in forma smagliante, pertanto, vi conviene approfittare di questo momento per darvi da fare, specie se siete single.

I rapporti con il Toro potrebbero essere caratterizzati da alti e bassi, ma a voi le montagne russe sono sempre piaciute.

3° Gemelli: giornate interessanti quelle che caratterizzano l'oroscopo di questa settimana. In amore è tempo di fare un passo in avanti, e non sono esclusi grandi successi. Nel lavoro, invece, l'impegno vi sarà ricompensato.

2° Vergine: ottimo momento per quanto riguarda la sfera sentimentale. Dopo alcuni alti e bassi avuti di recente, finalmente potete tirare un sospiro di sollievo. Concedetevi una piccola fuga romantica con la persona che amate, oppure una giornata tranquilla in compagnia di qualcuno a voi caro.

1° Pesci: secondo l'oroscopo settimanale dal 15 al 21 dicembre i nati sotto questo segno possono osare un po' di più, sia in amore sia nel lavoro stanno per arrivare delle interessanti opportunità. L'anno nuovo vi porterà grosse soddisfazioni, ma non dovete avere paura di osare e di mettervi in gioco.