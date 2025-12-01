Secondo le previsioni dell'oroscopo del mese di dicembre i nati sotto il segno dei Gemelli vivranno un periodo sfavillante, di grandi soddisfazioni e traguardi. Il Leone, invece, potrebbe sentirsi un po' insoddisfatto. Anche per i Pesci il bilancio potrebbe non essere del tutto positivo.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: le previsioni dell'oroscopo vi invitano ad essere un po' più attenti alla sfera economica, in quanto potrebbero esserci delle spese inaspettate. In ambito sentimentale, invece, è necessario che siate un po' più aperti e pronti a gettarvi in nuove situazioni.

11° Vergine: mese piuttosto impegnativo per i nati sotto questo segno secondo l'oroscopo . Ci sono delle faccende in sospeso che andrebbero risolte, quindi, è necessario essere preparati ai cambiamenti. In amore potrebbe sorgere qualche piccolo imprevisto, ma nulla che con amore e passione non possa risolversi.

10° Ariete: siete persone tendenzialmente molto determinate, ma anche a voi capitano dei momenti un po' oscuri nei quali non riuscite a trovare la vostra direzione. Siate sicuri di voi sul lavoro e non indietreggiate dinanzi qualche piccolo imprevisto o difficoltà.

9° Toro: ci vuole coraggio per rimettersi in piedi dopo una delusione, ma voi siete maestri in questo. Cercate di essere un po' più risoluti del solito, in quanto questo è un momento colmo di opportunità, ma al contempo è necessario imparare ad eludere i buchi nell'acqua.

Previsioni astrali: le posizioni centrali

8° in classifica Leone: in questo momento dell'anno siete soliti fare un po' di bilanci e tirare le somme di quello che siete riusciti a conquistare e ciò che, invece, ancora non avete raggiunto. Anche quest'anno farete così e potreste avere come la sensazione di non aver fatto abbastanza. Questo vi renderà un po' insoddisfatti.

7° Bilancia: questo è un momento di rivalsa interiore. Nel lavoro potrebbero arrivare delle interessanti novità, ma è necessario non essere troppo pretenziosi. Le stelle vi invitano a prendervi cura un po' più di voi, fare sport potrebbe rappresentare un buon modo per rimettervi in forma.

6° Scorpione: una sorpresa inaspettata potrebbe far cambiare il vostro umore in un batter d'occhio.

Cercate di essere determinati e non fermatevi dinanzi le apparenze, soprattutto nei rapporti sentimentali nati da poco tempo. Cercate di essere determinati e precisi nel lavoro.

5° Sagittario: l'oroscopo del mese di dicembre vi invita ad approfittare di questo momento di festa per riposare un po', sia dal punto di vista fisico, sia psicologico. In amore è tempo di essere più sereni e di godervi ciò che di bello vi capiterà.

Previsioni astrologiche: i primi quattro segni

4° in classifica Capricorno: nel lavoro state per raggiungere un importante livello di equilibrio che vi sarà molto utile per venire a casa di faccende che, fino a questo momento, vi hanno un po' tormentato. In ambito sentimentale ci sono delle belle soddisfazioni in arrivo.

3° Cancro: lasciatevi alle spalle tutto quello che per voi non è importante e concentratevi solamente sulle cose necessarie e per cui vale la pena insistere e lottare. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle belle novità in arrivo, quindi, cercate di essere intraprendenti.

2° Acquario: in amore è tempo di cambiare mood. Cercate di essere attenti ai bisogni e alle necessità del partner e non fatevi prendere troppo dal vostro istinto investigativo e da scrutatori. Lasciatevi trasportare dagli eventi senza soffermarvi troppo sulle conseguenze.

1° Gemelli: l'oroscopo di dicembre vi premia. I sacrifici fatti fino a questo momento saranno finalmente ricompensati. Cercate di essere decisi e determinati nel portare a termine i vostri obiettivi. Uno scatto importante di crescita professionale potrebbe farvi sentire molto soddisfatti.