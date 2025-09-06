Con settembre che entra nel vivo, è tempo di ritrovare equilibrio e concentrazione. L’estate lascia spazio alla pianificazione, alle nuove energie e alle decisioni importanti.

Nell’oroscopo della settimana dall’8 al 14 settembre, i nativi dei Pesci si mostreranno vivaci e rassicuranti in amore, mentre la Bilancia sarà animata da grande vitalità. Per la Vergine sarà un buon momento per pianificare progetti a lungo termine, mentre l’intimità si farà più profonda per il segno del Sagittario.

Previsioni oroscopo dall'8 al 14 settembre 2025 segno per segno

Ariete: i momenti calorosi in coppia non mancheranno durante questa settimana di settembre. Venere sarà favorevole, e la Luna passerà dal vostro cielo tra le giornate di martedì e mercoledì. Non vi farete mancare nulla per essere felici insieme. In quanto al lavoro vi sentirete abbastanza carichi e con idee interessanti da sviluppare. Voto - 9️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno la Luna orbitare intorno a voi durante questa settimana. Di contro, il pianeta Venere in quadratura potrebbe causare qualche disagio: non sarà così facile per voi mostrare i vostri sentimenti. Attenzione anche nel lavoro. Non tutte le vostre idee potrebbero funzionare, considerato Mercurio in cattivo aspetto.

Voto - 6️⃣

Gemelli: la settimana non inizierà nel migliore dei modi per voi nativi del segno a causa della Luna, ma già da martedì sarete più romantici e diretti nei confronti del partner, dimostrando di tenete davvero al vostro rapporto. Sul fronte professionale è arrivato il momento di ripartire, e mettersi all'opera in progetti che possono portare buoni guadagni. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà una settimana interessante da vivere secondo l'oroscopo. In amore la Luna sostiene il vostro rapporto, tranne nelle giornate di martedì e mercoledì. Siate romantici, ma non troppo diretti, soprattutto voi single. In quanto al lavoro dovrete mettervi all'opera su alcune mansioni rimaste in sospeso. Voto - 7️⃣

Leone: queste stelle continuano a concedervi momenti di dolcissima intesa secondo l'oroscopo.

Non vi farete mancare nulla per essere felici insieme al partner, ma attenzione all'astro argenteo quando si troverà in quadratura. Nel lavoro sarete nella direzione giusta, con buone possibilità di poter migliorare la vostra posizione professionale. Voto - 8️⃣

Vergine: la settimana potrebbe non iniziare al meglio per voi a causa della Luna in opposizione. I vostri sentimenti saranno sinceri nei confronti del partner, per cui, con il giusto atteggiamento, sarete ancora in tempo per risolvere eventuali malintesi. Per quanto riguarda il lavoro sarà un buon momento per pianificare progetti a lungo termine. Voto - 8️⃣

Bilancia: in questo periodo di settembre avrete modo di riscoprire il vostro rapporto secondo l'oroscopo.

Venere vi metterà nelle condizioni di poter condividere il meglio di voi con il partner, ma attenzione anche alla Luna in cattivo aspetto. Sul posto di lavoro alcune collaborazioni potrebbero rivelarsi fruttuose con i giusti mezzi a disposizione. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in trigono dal segno dei Pesci vi darà una mano all'inizio di questa settimana. Di contro, con Venere in quadratura dal segno del Leone, faticherete molto a costruire un legame stabile con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete dare le giuste attenzioni ai vostri progetti, evitando distrazioni, non dimenticando alcun dettaglio. Voto - 6️⃣

Sagittario: l'intimità con il partner si farà profonda in questo periodo per voi nativi del segno, grazie a una bella Venere in trigono.

Le occasioni amorose non mancheranno, ma attenzione alla Luna in opposizione, soprattutto durante il weekend. Nel lavoro prendete i vostri progetti con la giusta serietà e attenzione, senza mai osare troppo. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali godibili in amore durante questa settimana di settembre. La Luna porterà una discreta armonia tra voi e il partner, mentre per i single potrebbero esserci momenti da batticuore da cogliere. In quanto al lavoro avrete bisogno del giusto equilibrio nei vostri progetti, affinché possano rivelarsi validi. Voto - 7️⃣

Acquario: settimana poco entusiasmante in amore. Sentirete il bisogno di essere liberi, ma la vostra libertà non dovrà frenare quella della vostra anima gemella.

In quanto al lavoro Marte in trigono porterà una grande determinazione, ma serviranno anche le giuste idee e pochi imprevisti per raggiungere il successo. Voto - 6️⃣

Pesci: la Luna navigherà in buone posizioni in questa settimana secondo l'oroscopo. Sarete vivaci e rassicuranti nei confronti del partner, godendo di un rapporto sincero e affiatato. Sul fronte professionale sarete capaci di gestire i vostri progetti nel modo giusto, costruendo il vostro successo un passo alla volta. Voto - 8️⃣