Il Leone deve cercare di essere un po' razionale secondo le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre. Per i Pesci, invece, si preannunciano giorni molto favorevoli.

Oroscopo degli ultimi quattro segni per la settimana dal 29/5 al 5/10

12° in classifica Gemelli: ci sono dei cambiamenti all'orizzonte secondo le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal 28 settembre al 5 ottobre. In amore dovete trovare il coraggio di fare un passo importante, altrimenti resterete bloccati nel passato.

11° Scorpione: cercate di essere un po' più pazienti.

Questo non vuol dire reprimere le vostre emozioni, ma imparare a gestirle senza che vi sovrastino. Non è un'operazione semplice, specie per degli istintivi come voi, ma in certi casi è necessario fare qualcosa per tenere a bada le reazioni.

10° Vergine: si prospettano delle giornate piuttosto impegnative. In amore è tempo di mettere da parte il rancore e concentrarvi su nuovi progetti di vita. Nel lavoro, invece, potrebbe essere necessario prendere delle decisioni importanti, anche radicali.

9° Acquario: se vi sentite un po' sopraffatti da certe situazioni, non dovete fare altro che fare un bel respiro e cercare di agire in maniera più razionale e meno istintiva. Così facendo eviterete di dire e fare cose che, in realtà, potrebbero farvi stare peggio.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: le stelle vi invitano ad essere un po' più pazienti e riflessivi. Soprattutto in amore dovete fare attenzione a non prendere delle decisioni in maniera troppo frettolosa. Buon momento per risolvere una faccenda in sospeso in ambito lavorativo.

7° Ariete: le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal 29 settembre al 5 ottobre vi invitano ad essere attenti alle esigenze e i bisogni delle persone che vi circondano e a cui tenete. Spesso tendete ad essere un po' superficiali, e questa caratteristica in questo momento non vi gioverà.

6° Leone: non prendete iniziative troppo di pancia in questo periodo in quanto la Luna contraria potrebbe offuscare la vostra capacità di giudizio.

Nel lavoro è importante essere un po' più cauti e meno volubili.

5° Toro: l'inizio della settimana potrebbe essere causato da alti e bassi in grado di rendere il vostro umore un po' ballerino. Se siete indecisi su alcune decisioni da prendere forse sarebbe opportuno non essere precipitosi. Vero è che certi treni vanno presi al volo, ma non dovete fare neppure il passo più lungo della gamba.

Oroscopo segni fortunati dal 29 settembre al 5 ottobre

4° in classifica Cancro: se c'è una cosa che proprio non riuscite a fare è fingere che qualcuno vi piaccia quando non è così. Su questo siete dei libri aperti, e le persone che vi conoscono bene vi apprezzano proprio per questo. In amore ci sono delle belle prospettive di futuro, mentre nel lavoro potrebbe arrivare una proposta allettante.

3° Capricorno: il coraggio vi sarà di grande aiuto per prendere delle decisioni importanti che riguardano il vostro futuro. In amore dovete osare, ma è importante non fare troppi salti nel buio, in passato ne avete già fatti parecchi.

2° Sagittario: nel lavoro è importante continuare a fare come state facendo. Le condizioni astrali sono decisamente favorevoli, specie grazie al flusso positivo di Mercurio. In ambito sentimentale, invece, è meglio cogliere al volo delle occasioni.

1° Pesci: l'oroscopo settimanale al 5 ottobre prevede giornate molto intense e ricche di emozioni. Se siete single preparatevi a vivere dei giorni molto intensi e molto positivi. Per quanto riguarda il lavoro, invece, nuove opportunità potrebbero cambiare le vostre priorità.