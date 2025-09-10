La Vergine è un po' confusa secondo le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal 22 al 28 settembre. Lo Scorpione, invece, potrebbe assumere dei comportamenti un po' fuori dalle righe.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: nel lavoro siete un po' distratti, a causa di un transito negativo di Mercurio. Se siete alle prese con un cambiamento importante, cercate di essere cauti e di dare tempo al tempo. Non fate passi affrettati, anche per quanto riguarda i sentimenti.

11° Ariete: occhi bassi e pochi colpi di testa sul lavoro in questi giorni.

La Luna contraria potrebbe far nascere delle discussioni alquanto impreviste e spiacevoli. Dal punto di vista dei rapporti di coppia, invece, è necessario essere un po' più riflessivi e meno istintivi.

10° Toro: interessanti novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Qualche nuova collaborazione potrebbe scombussolare i vostri equilibri e, al contempo, generare qualche cambiamento in ambito sentimentale. Cercate di essere prudenti onde evitare di compromettere dei rapporti.

9° Acquario: ci sono stati dei tempi migliori, tuttavia, non tutto è perduto. in amore è necessario rivedere un po' alcune azioni compiute e decisioni prese. Se non siete più sicuri di certe cose, ricordate che siete sempre in tempo per cambiare idea.

Previsioni astrali: le posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal 22 al 28 settembre vi vede particolarmente energici e anche spericolati. In questo periodo potreste dare luogo ad azioni e comportamenti reputati folli dalle persone che vi circondano. Ad ogni modo, se le vostre azioni vi fanno stare bene, continuate su questa strada.

7° Sagittario: le stelle sono favorevoli, ma è necessario mantenere la calma e non essere troppo precipitosi. In amore è arrivato il momento di affrontare una situazione in sospeso, mentre per quanto riguarda il lavoro, potreste sentire il bisogno di un cambiamento, anche importante.

6° Capricorno: l'allegria è contagiosa, quindi, cercate di circondarvi di persone in grado di portarvi un bel sorriso.

In questo periodo siete particolarmente sensibili, quindi, è meglio stare lontani dalle situazioni troppo complicate e pesanti. Sul lavoro non abbiate vergogna o timore nel chiedere aiuto.

5° Gemelli: non siate troppo impazienti, specie nelle situazioni di tipo sentimentale. Le previsioni dell'oroscopo settimanale dal 22 al 28 settembre vi invitano ad essere attenti ai dettagli. Sul lavoro è necessario non perdere di vista i vostri obiettivi. Se è il caso, ingoiate anche qualche rospo.

Oroscopo: i segni fortunati dal 22 al 28 settembre

4° in classifica Vergine: un po' di confusione generale potrebbe rendere le vostre scelte un po' più complicate del previsto. In amore è necessario essere voi stessi e mostrare sin da subito i vostri pregi e difetti.

Tenete per voi solo qualche cartuccia speciale da sparare all'ultimo momento a sorpresa.

3° Cancro: l'oroscopo che va dal 22 al 28 settembre preannuncia grandi cambiamenti. Sia in amore sia nel lavoro potreste trovarvi a fare i conti con delle novità che vi lasceranno senza parole. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di osare.

2° Leone: in amore vince chi fugge, ma ci sono dei momenti nei quali questo non serve, anzi, la cosa migliore da fare è mostrare la vostra presenza e costanza. Una relazione potrebbe spiccare il volo, a patto che ci siano le condizioni interiori ed esteriori giuste. Nel lavoro è necessario fare un salto nel vuoto.

1° Bilancia: ottimo momento per chiarire una faccenda in sospeso.

Ci sono delle novità che riguardano la vostra vita privata. Chi è alle prese con un trasferimento o un passo importante, potrebbe ricevere delle interessanti sorprese specie verso la fine di questa settimana.