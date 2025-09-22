L'oroscopo del weekend 27 e 28 settembre 2025 ammicca all'indirizzo del Gemelli, che conquista la prima posizione in classifica. Al contrario, il Capricorno affronta 48 ore poco fortunate, ultimo in graduatoria. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo del weekend 27-28 settembre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Capricorno – Il vostro weekend inizierà con un sabato piuttosto movimentato, soprattutto nelle prime ore della giornata. Sarete coinvolti in una serie di faccende che vi porteranno a correre da una parte all’altra, con il rischio di imbattervi in fastidiose attese o lunghe code.

Nel pomeriggio finalmente riuscirete a tirare il fiato e a ritagliarvi del tempo per voi stessi, anche se la stanchezza accumulata sarà notevole. La domenica si prospetta più monotona e non particolarmente esaltante: meglio non programmare grandi eventi e lasciare spazio al riposo. In amore, i cuori solitari si sentiranno bloccati, ma entro i prossimi mesi qualcosa potrebbe iniziare a muoversi. Gli affari e le decisioni importanti andrebbero rimandati all’inizio della nuova settimana.

1️⃣1️⃣- Ariete – Volge al termine una settimana che vi ha visti sballottati da un impegno all’altro, spesso senza tregua. Vi siete destreggiati tra mille incombenze e mansioni non rimandabili, con la sensazione di non avere mai avuto un attimo per respirare.

La giornata di sabato porterà un raggio di luce: ritroverete fascino e brillantezza mentale, elementi che vi aiuteranno a lasciare il segno in ogni contesto. Per i single sarà il momento ideale per fare nuove conoscenze e magari incantare qualcuno, mentre chi vive un amore a distanza potrebbe finalmente riabbracciare la persona cara. Approfittate di queste ore per alleggerire il cuore e riscoprire il piacere dei rapporti autentici.

1️⃣0️⃣- Toro – Da giorni state portando avanti questioni economiche o professionali che vi hanno messo a dura prova, e ora sentite forte il bisogno di fermarvi. Il weekend vi offrirà l’occasione giusta per rallentare e concedervi momenti di relax. La giornata di domenica, in particolare, vi aiuterà a recuperare energie e a guardare con più lucidità alle decisioni da prendere.

Non tutti avranno modo di staccare completamente dal lavoro, ma anche chi resterà operativo riuscirà a vivere le ore con maggiore leggerezza, evitando di sovraccaricarsi. Queste 48 ore favoriranno anche l’introspezione: se dovete chiarire un dubbio o sbloccare una scelta, questo sarà il momento giusto.

9️⃣- Vergine – Dopo una settimana frenetica e carica di impegni, sentirete il bisogno di tirare il freno e dedicarvi solo a ciò che vi rigenera davvero. Le fatiche degli ultimi giorni vi hanno tolto energie, quindi in questo fine settimana sarà fondamentale ricaricare le batterie. Rimandate, se possibile, le faccende domestiche o i compiti troppo gravosi, perché il vostro corpo e la vostra mente reclamano calma.

Un buon riposo vi aiuterà a ritrovare equilibrio e a rimettere ordine nei vostri pensieri. Non siate troppo severi con voi stessi: a volte fermarsi non significa perdere tempo, ma guadagnarne in salute e serenità.

8️⃣- Leone – Avete trascinato con voi dei blocchi interiori che vi hanno rallentato, ma questo weekend potrebbe rappresentare l’occasione giusta per liberarvene. Non tutti riusciranno a staccare dal lavoro o dallo studio, ma ciò non significa che non possiate ritagliarvi spazi di riflessione. Capire la radice di un problema è il primo passo per superarlo. Una persona cara potrebbe pensare a voi e contattarvi, portando un sorriso inaspettato. Ci sarà anche chi vivrà momenti piacevoli in famiglia, magari con una passeggiata o una visita fuori casa.

Le famiglie con bambini potrebbero optare per un giro al centro commerciale, trasformando un impegno pratico in un momento di condivisione.

7️⃣- Bilancia – Dopo giornate frenetiche, finalmente riuscirete a concludere qualcosa che vi ha impegnato a lungo. Il weekend sarà perfetto per recuperare i rapporti che negli ultimi tempi avete trascurato, sia in amore che con gli amici. La creatività sarà meno brillante del solito, ma non mancheranno momenti teneri e romantici, soprattutto nella giornata di sabato. La domenica, invece, sarà all’insegna della serenità e del relax, ideale per rigenerare corpo e mente. Fate attenzione però alla salute: il vostro fisico potrebbe risentire della stanchezza accumulata, quindi concedetevi un riposo adeguato e non strafate.

6️⃣- Scorpione – Il weekend vi vedrà impegnati in piccoli spostamenti o in attività condivise con il partner. Anche se non riuscirete a fermarvi del tutto, avrete la possibilità di dedicare tempo a voi stessi e di scaricare un po’ di tensione. Cercate di non caricarvi di responsabilità che non vi competono e imparate a dire di no: la vostra energia non è infinita. Sarete circondati da tante amicizie, ma qualcuno tra loro potrebbe nutrire un sentimento più profondo di quello che immaginate. Questo vi porterà a riflettere su dinamiche che forse avevate sottovalutato.

5️⃣- Cancro – Il consiglio per questo fine settimana è di riposarvi e di prepararvi alle nuove sfide che vi aspettano. Le prossime giornate si annunciano vivaci e ricche di eventi, quindi ora dovreste concentrarvi su attività leggere e gratificanti.

Non privatevi di qualche piccolo piacere personale e concedetevi momenti di passione con il partner. Una cena romantica, un’uscita speciale o anche una serata casalinga con il giusto sottofondo musicale vi aiuteranno a riscoprire la complicità. I single, invece, preferiranno probabilmente trascorrere il weekend tra le mura domestiche, magari guardando un film o seguendo la partita della squadra preferita.

4️⃣- Pesci – Il vostro weekend avrà un sapore tradizionale, fatto di piccoli impegni e momenti rilassanti. Dopo una settimana di lavoro o studio intenso, avrete finalmente tempo per occuparvi della casa e delle incombenze pratiche, come le pulizie o il bucato. Attenzione però alle condizioni meteo, che potrebbero riservare qualche sorpresa poco piacevole.

I più fortunati potranno concedersi qualche ora di puro relax, tra una lettura appassionante e una maschera di bellezza, oppure un bagno rigenerante. Entro le prossime due settimane potrebbero arrivare notizie positive legate alle finanze, un motivo in più per affrontare i giorni con più serenità.

3️⃣- Sagittario – Questo sabato sarà illuminato da buone vibrazioni e vi porterà esattamente dove desiderate essere. Avrete modo di assaporare un anticipo di ciò che ottobre potrà offrirvi, soprattutto in termini di energia e vitalità. Se avete un dubbio o una scelta importante da fare, apritevi con una persona fidata: vi sarà di grande aiuto. Le famiglie con bambini piccoli vivranno momenti divertenti e memorabili, capaci di rimanere impressi nella memoria.

Potreste anche ripensare a una persona che non è più nella vostra vita, con un mix di nostalgia e dolcezza.

2️⃣- Acquario – Per voi si prospetta un weekend ricco di spunti e possibilità di rinnovamento. Avrete modo di fare chiarezza in alcune situazioni rimaste sospese e finalmente i nodi verranno al pettine. Saranno due giornate intense, in cui avrete anche voglia di riorganizzare i vostri spazi, sistemare l’armadio e riporre i vestiti estivi. Non mancherà il desiderio di cambiamento: siete in una fase in cui sentite forte l’esigenza di voltare pagina, ma è importante ricordare che nulla arriva senza impegno. Mettetevi all’opera e vedrete che i risultati arriveranno presto.

1️⃣- Gemelli – Per voi il fine settimana sarà un mix di leggerezza e divertimento.

C’è chi approfitterà delle ore libere per andare a trovare parenti, chi continuerà a lavorare e chi, invece, resterà a casa a riposare. L’amore sarà protagonista: la passione si farà sentire e le coppie vivranno momenti intensi. Per chi desidera un figlio, queste giornate potrebbero rivelarsi particolarmente fortunate. I single, invece, avranno campo libero per incontrare nuove persone, perché la vostra energia vi spingerà a non rimanere chiusi in casa. L’estate è ormai un ricordo, ma la voglia di socializzare rimane viva.