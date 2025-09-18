L'oroscopo della settimana dal 22 al 28 settembre 2025 è pronto a svelare le proprie previsioni . Questo periodo vede le stelle risplendere con particolare forza sulla Bilancia, che vivrà momenti di grande energia e fascino, mentre il Sagittario saprà affrontare le giornate con entusiasmo e determinazione, trovando opportunità da cogliere al volo. Invece, il Capricorno si troverà a dover gestire qualche imprevisto e bilanciare impegni e affetti, con la necessità di dosare pazienza e lucidità. Il periodo offrirà un’alternanza di momenti favorevoli e piccoli ostacoli da affrontare con prudenza.

Relazioni, lavoro e iniziative personali saranno sotto osservazione da parte dei pianeti, pronti a stimolare intuizione, energia creativa e voglia di affermazione. Sarà una fase in cui ogni scelta avrà il suo peso e ogni giorno presenterà sfide diverse, da vivere con equilibrio e lungimiranza..

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 5. Lunedì porterà un guizzo di energia improvvisa, utile per affrontare scelte rimandate da tempo, ma già dal giorno successivo il ritmo diventerà meno regolare. Nelle relazioni affettive potrebbero emergere contrasti legati a gelosie o incomprensioni: sarà importante ascoltare prima di reagire, evitando discussioni accese. I cuori liberi vivranno giornate altalenanti, con incontri stimolanti che però mancheranno di continuità.

In ambito professionale il carico di impegni rischierà di pesare, soprattutto mercoledì, quando l’umore tenderà a calare. Verso il weekend ci sarà un piccolo recupero: la determinazione tornerà protagonista, permettendo di affrontare questioni delicate con maggiore lucidità. La salute richiederà attenzione, perché lo stress accumulato potrà tradursi in cali di energia. Con un po’ di disciplina, la settimana si chiuderà meglio di come sarà iniziata.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 22 settembre;

★★★★ martedì 23, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28;

★★★ giovedì 25 settembre;

★★ mercoledì 24 settembre.

♉ Toro: voto 8. L’inizio si annuncia abbastanza solido, con la possibilità di stabilire accordi concreti e rafforzare rapporti già in corso.

In amore, le coppie vivranno giornate armoniose, favorite da dialoghi sereni e da una passione che tornerà ad accendersi. I single potranno contare su circostanze fortunate, in particolare martedì, quando il fascino risulterà amplificato da un cielo benevolo. Sul lavoro arriveranno buone notizie: contratti, proposte e nuove responsabilità stimoleranno la crescita personale. Verso sabato si percepirà un lieve calo, più che altro legato a stanchezza, ma senza conseguenze serie. A livello fisico la settimana sarà energica, con picchi di vitalità che aiuteranno a mantenere alta la concentrazione. L’insieme dei transiti indicherà una fase propizia per costruire basi solide e guardare con fiducia al futuro.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno martedì 23 settembre;

martedì 23 settembre; ★★★★★ lunedì 22 e mercoledì 24;

★★★★ giovedì 25, venerdì 26 e domenica 28;

★★★ sabato 27 settembre.

♊ Gemelli: voto 7. Un cielo mutevole accompagnerà le giornate, alternando momenti vivaci a fasi meno brillanti. In amore, la curiosità spingerà verso nuove esperienze, ma sarà fondamentale distinguere tra attrazione superficiale e legami autentici. Le coppie attraverseranno situazioni da chiarire, che richiederanno diplomazia e ascolto reciproco. Sul piano professionale arriveranno stimoli interessanti, specialmente giovedì, quando si apriranno possibilità di crescita o di rinnovamento in progetti creativi. Venerdì si prospetterà come giornata favorevole per incontri utili, anche in ambito lavorativo.

Tuttavia, il weekend rischierà di portare cali di tono e lievi tensioni emotive, che andranno gestite con calma. Dal punto di vista fisico, l’energia sarà discontinua: bene a metà settimana, meno nella parte conclusiva. Con equilibrio, il bilancio resterà comunque positivo.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno giovedì 25 settembre;

giovedì 25 settembre; ★★★★★ mercoledì 24 e venerdì 26;

★★★★ lunedì 22 e martedì 23;

★★★ sabato 27 settembre;

★★ domenica 28 settembre.

♋ Cancro: voto 7. Il lunedì inizierà in salita, con sensazioni di incertezza che potrebbero riflettersi nei rapporti più stretti. Tuttavia, già dal mercoledì il clima migliorerà, aprendo spazi per dialoghi chiarificatori e momenti di intimità più autentici.

Le coppie rafforzeranno il legame grazie a un maggiore equilibrio emotivo, mentre i single troveranno occasioni inattese per nuove conoscenze, specialmente nel weekend. Sul lavoro la concentrazione aumenterà nella parte centrale, consentendo di portare avanti progetti importanti. Sabato sarà la giornata ideale per dare forma a decisioni di peso, anche in ambito pratico. A livello fisico la settimana sarà discontinua, ma terminerà con una sensazione di rinnovata energia. Nel complesso, l’equilibrio interiore tornerà a farsi sentire, rendendo più semplice affrontare ogni sfida.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno sabato 27 settembre;

sabato 27 settembre; ★★★★★ giovedì 25 e domenica 28;

★★★★ mercoledì 24 e venerdì 26;

★★★ martedì 23 settembre;

★★ lunedì 22 settembre.

♌ Leone: voto 7.

L'oroscopo prevede un avvio di settimana discreto lascerà presto spazio a giornate più stimolanti, con il weekend che si annuncerà decisamente favorevole. Nella sfera sentimentale tornerà il desiderio di vivere emozioni intense: le coppie sentiranno il bisogno di rafforzare la complicità, mentre chi è solo potrà vivere incontri passionali e ricchi di entusiasmo. In campo professionale il periodo offrirà buone possibilità di mettere in evidenza il proprio talento: venerdì e sabato saranno ideali per stringere collaborazioni o avviare nuovi progetti. Qualche calo di umore si farà sentire martedì, ma non lascerà strascichi rilevanti. Sul fronte fisico la vitalità crescerà giorno dopo giorno, esplodendo in positivo verso la conclusione della settimana.

Sarà un periodo che premierà coraggio, iniziativa e capacità di credere nei propri mezzi.

La valutazione della settimana:

Top del giorno domenica 28 settembre;

domenica 28 settembre; ★★★★★ venerdì 26 e sabato 27;

★★★★ lunedì 22 e giovedì 25;

★★★ mercoledì 24 settembre;

★★ martedì 23 settembre.

♍ Vergine: voto 6. L’atmosfera di questi giorni sarà contraddittoria, con picchi favorevoli alternati a fasi meno brillanti. Nelle relazioni amorose emergeranno contrasti legati a piccole incomprensioni quotidiane: le coppie dovranno puntare sul dialogo per evitare inutili tensioni. I single vivranno momenti altalenanti, ma domenica potranno trovare un’occasione concreta per avvicinarsi a qualcuno di interessante. Sul lavoro, le giornate migliori si concentreranno tra martedì e mercoledì, quando arriveranno segnali incoraggianti per progetti bloccati da tempo.

Tuttavia, giovedì porterà un rallentamento, costringendo a rivedere alcune strategie. La vitalità fisica si manterrà buona, pur con qualche piccolo calo legato a stress eccessivo. Nel complesso sarà una settimana che richiederà pazienza, ma che offrirà spunti utili per correggere il percorso intrapreso e ritrovare sicurezza.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ martedì 23 e domenica 28;

★★★★ lunedì 22, mercoledì 24 e sabato 27;

★★★ venerdì 26 settembre;

★★ giovedì 25 settembre.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 10. L’inizio del periodo vedrà la Luna nel segno, capace di donare brillantezza, equilibrio interiore e magnetismo nelle relazioni.

In amore, le coppie vivranno giornate di grande armonia, ideali per chiarire vecchie divergenze e consolidare la complicità. I single potranno contare su un fascino irresistibile, in grado di attirare attenzioni sincere e proposte interessanti. Sul lavoro si apriranno prospettive importanti, con possibilità di concludere accordi vantaggiosi e ricevere apprezzamenti concreti. La parte centrale del periodo sarà segnata da piccoli rallentamenti, ma senza incidere realmente sui risultati. Nel weekend il quadro astrale tornerà particolarmente favorevole, stimolando iniziative sociali e momenti di intensa vitalità. La salute apparirà sostenuta da un buon equilibrio psicofisico. Un periodo che premierà entusiasmo, creatività e capacità di mediazione.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno lunedì 22 settembre (Luna in Bilancia);

lunedì 22 settembre (Luna in Bilancia); ★★★★★ martedì 23, venerdì 26 e domenica 28;

★★★★ mercoledì 24, giovedì 25 e sabato 27.

♏ Scorpione: voto 8. La Luna in transito a metà percorso accenderà intensità emotiva e desiderio di autenticità nelle relazioni. Le coppie ritroveranno passione, con la possibilità di rafforzare la fiducia reciproca e superare incomprensioni recenti. I cuori solitari vivranno occasioni intriganti, favorite da incontri magnetici che potrebbero trasformarsi in storie durature. In ambito professionale arriveranno segnali incoraggianti: nuovi progetti, collaborazioni stimolanti e un crescente riconoscimento delle proprie capacità.

Tuttavia, lunedì porterà una leggera sensazione di stanchezza, invitando a prendersi pause rigeneranti. La seconda parte del periodo sarà invece dinamica, con giornate ideali per programmare investimenti o pianificare decisioni strategiche. La salute si manterrà stabile, con energie in crescita e una spiccata resilienza. Nel complesso, un periodo fertile per affermarsi e vivere emozioni autentiche.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno mercoledì 24 settembre (Luna in Scorpione);

mercoledì 24 settembre (Luna in Scorpione); ★★★★★ giovedì 25 e sabato 27;

★★★★ martedì 23, venerdì 26 e domenica 28;

★★★ lunedì 22 settembre.

♐ Sagittario: voto 9. Il transito lunare nel segno porterà vitalità e desiderio di ampliare orizzonti.

Le relazioni di coppia beneficeranno di entusiasmo e di una ritrovata leggerezza, perfetta per alimentare la passione. I single si troveranno al centro di situazioni sociali stimolanti, con incontri che potranno aprire nuove prospettive affettive. Sul piano lavorativo arriveranno opportunità concrete: venerdì e sabato risulteranno giornate ideali per avviare iniziative, proporre idee e ottenere consensi. La parte centrale del periodo sarà dinamica, con piccoli imprevisti gestibili grazie a spirito positivo e prontezza di riflessi. La salute sarà sostenuta da energia costante, favorendo attività sportive e momenti di svago. Nel complesso, le stelle offriranno la possibilità di rafforzare la fiducia in sé stessi e guardare avanti con determinazione.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno venerdì 26 settembre (Luna in Sagittario);

venerdì 26 settembre (Luna in Sagittario); ★★★★★ lunedì 22 e sabato 27;

★★★★ martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25 e domenica 28.

♑ Capricorno: voto 6. Un inizio solido porterà fiducia, ma a metà percorso il ritmo potrebbe rallentare, soprattutto nelle dinamiche professionali. Le relazioni affettive richiederanno maggiore disponibilità: piccoli contrasti dovranno essere affrontati con pazienza per non lasciare spazio a malintesi. I single avranno occasioni favorevoli martedì e domenica, giorni ideali per uscire e accogliere nuove conoscenze. Sul fronte lavorativo emergeranno richieste impegnative, che metteranno alla prova capacità organizzative e resistenza. Venerdì sarà la giornata meno brillante, da vivere con prudenza evitando decisioni affrettate. La parte conclusiva offrirà nuove possibilità di recupero, sia negli affetti sia negli impegni professionali. La salute resterà discreta, anche se qualche tensione nervosa andrà scaricata con attività rilassanti. Un periodo che richiederà metodo e calma per ottenere risultati.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ martedì 23 e domenica 28;

★★★★ lunedì 22, mercoledì 24 e sabato 27;

★★★ giovedì 25 settembre;

★★ venerdì 26 settembre.

♒ Acquario: voto 6. Un cielo vivace regalerà spunti interessanti soprattutto nella parte centrale, quando la creatività e l’intuito guideranno scelte efficaci. In amore ci sarà desiderio di maggiore libertà, con le coppie che dovranno trovare un equilibrio tra indipendenza e bisogno di condivisione. I single vivranno giornate stimolanti, con incontri insoliti e affascinanti. Sul piano professionale, mercoledì e giovedì saranno ottimali per proporre idee innovative e ricevere sostegno da persone influenti. Sabato invece segnerà un calo, accompagnato da stanchezza e piccole tensioni. La salute resterà generalmente buona, ma occorrerà bilanciare gli impegni con momenti di relax. Nel complesso, il periodo offrirà opportunità di crescita personale e di rinnovamento, a patto di gestire con equilibrio i contrasti e mantenere chiarezza negli obiettivi.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ mercoledì 24 e giovedì 25;

★★★★ lunedì 22, martedì 23 e venerdì 26;

★★★ domenica 28 settembre;

★★ sabato 27 settembre.

♓ Pesci: voto 6. L’inizio sarà luminoso, con giornate ideali per dedicarsi a rapporti sinceri e a progetti personali che chiedevano maggiore attenzione. Le coppie troveranno l’occasione di rafforzare la sintonia, grazie a momenti di dolcezza e maggiore apertura emotiva. I single, soprattutto nelle prime due giornate, potranno imbattersi in incontri stimolanti e ricchi di promesse. Sul lavoro si apriranno possibilità interessanti, ma giovedì porterà rallentamenti, imponendo di rivedere alcune strategie. Venerdì si presenterà più complesso, con imprevisti da affrontare con pazienza. Il weekend restituirà serenità e offrirà nuove occasioni di svago. La salute sarà generalmente stabile, anche se andrà mantenuto un ritmo equilibrato tra doveri e riposo. Un periodo che stimolerà sensibilità e capacità di adattamento, accompagnando verso prospettive più concrete.

La graduatoria settimanale con le stelle: