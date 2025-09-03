Nel prossimo autunno 2025 i tagli di capelli corti saranno protagonisti. Ultimamente questo hairstyle è stato scelto anche da Emma Stone: l'attrice ha optato per un bixie cut di tendenza. Inoltre si potranno scegliere tante nuove tonalità, fra cui il nocciola ramato e il Mushroom bronde.

Tagli di capelli per l'autunno 2025

L'attrice Emma Stone, per presentare il suo nuovo film "Bugonia" alla Mostra del cinema di Venezia, ha scelto un bixie cut. Si tratta di una chioma molto pratica da portare, che risulta essere davvero intramontabile e chic nello stesso tempo.

Il bixie è un taglio molto rigoroso, ma che regala tanto fascino a chi lo sfoggia. Per chi non lo conoscesse, l'hairstyle in questione è una via di mezzo tra un pixie e un bob.

In particolare Stone ha abbinato una piega ondulata e molto morbida; invece la riga laterale ricorda perfettamente lo stile degli anni '90. L'attrice ha inoltre scelto una tonalità rame: quest'ultima è ideale per esaltare alla perfezione la sua carnagione estremamente chiara.

Tonalità di tendenza

Nell'autunno saranno di tendenza anche molte nuove sfumature sui capelli. Ad esempio si può optare per il nocciola ramato: la nuance è ideale per ravvivare un castano ormai spento e regalare un look audace. Invece il castano ciliegio è un marrone molto scuro nel quale sono presenti dei meravigliosi riflessi magenta.

La nuance è a bassa manutenzione e può essere accostata su tutte le carnagioni. Il Mushroom bronde è un biondo cenere estremamente luminoso e che regala personalità a chi lo porta. Saranno di tendenza anche le schiariture a contrasto con la base, da realizzare su tutta la capigliatura o solamente in alcuni punti.

L'abbinamento del colore alla chioma

Fra le tonalità il nocciola ramato può essere abbinato su dei capelli lunghi e leggermente sfilati: per completare la chioma è ideale una frangetta corta e scompigliata. Si può optare anche per un lob con curtain bangs e riga laterale.

Da non dimenticare il castano ciliegio, con il quale si può realizzare un bob pari che arriva sotto le orecchie: il caschetto può essere liscio e con una frangetta piena.

Infine con il mushroom bronde è perfetto un pixie cut molto corto, sfilato e con una frangia lunga.

Per avere una tonalità sempre perfetta si consiglia di utilizzare regolarmente uno shampoo delicato, ma anche un balsamo colorato, per esaltare continuamente i vari riflessi.