Secondo l'oroscopo della settimana dal 15 al 21 dicembre 2025 il Toro può vivere dei momenti divertenti con la dolce metà, il Cancro è seducente e il Leone è molto deluso.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: è davvero fondamentale non trascurare la persona amata. Il campo lavorativo è veramente molto produttivo. Dopo un malessere stagionale è molto difficile ritornare alla vita normale.

Toro: i cuori solitari sono interessati a conoscere delle nuove persone. Chi fa parte di una coppia può affrontare una settimana divertente insieme al partner. L'impegno e la serietà sul lavoro sono indispensabili.

Gemelli: chi cerca l'amore ha uno strano atteggiamento verso la famiglia. Una semplice spiegazione può chiarire un piccolo dubbio. Un esame universitario può ottenere degli ottimi voti.

Cancro: chi ha una relazione può regalare delle belle notizie alla dolce metà. I cuori solitari sono seducenti e soprattutto molto affidabili. Chi lavora in proprio è più trasparente del passato.

Leone: gli atteggiamenti della persona amata possono portare delle delusioni. In questa settimana, i single possono essere impazienti. Sull'ambito professionale sono possibili dei problemi burocratici.

Vergine: con la persona amata si può essere molto più dolci del solito. Con la famiglia serve molta più comunicazione.

Per i disoccupati sono in arrivo delle buone e interessanti novità.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: dei malintesi possono allontanare alcuni amici. Chi ha una relazione non deve assolutamente criticare il partner. Il lavoro è pronto a regalare tante soddisfazioni.

Scorpione: è possibile affrontare una settimana stressante. Chi cerca l'amore può cambiare idea riguardo a una persona, ed essere molto curioso. Un nuovo progetto di lavoro è davvero promettente.

Sagittario: in questo momento è necessario frenare la troppa impulsività. Chi fa parte di una coppia è sorpreso da alcune questioni. Il campo lavorativo può regalare tante soddisfazioni.

Capricorno: chi ha una relazione è veramente delizioso con il partner.

I cuori solitari sono più infantili del previsto e questo può creare dei problemi seri. Chi lavora nel commercio può essere inaffidabile.

Acquario: sulla sfera sentimentale è importante essere molto più sereni. I single possono avere un chiarimento importante con la famiglia. Gli affari di lavoro risultano essere molto fortunati.

Pesci: la complicità con la persona amata è davvero forte. Durante la settimana sono possibili dei cali improvvisi dell'energia. Dei malintesi possono complicare la sfera professionale.