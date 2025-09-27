L’oroscopo dal 29 settembre al 5 ottobre annuncia l’arrivo di nuove occasioni per crescere e rinnovarsi. Alcuni segni saranno particolarmente favoriti, mentre altri potranno contare su piccoli aiuti per affrontare le sfide quotidiane. La fortuna sorride a Leone e Scorpione, regalando loro opportunità preziose e momenti favorevoli. Ecco come vivrà questa settimana ogni segno zodiacale.

Previsioni dal 29 settembre al 5 ottobre

♈ Ariete (21 marzo – 20 aprile)

L’Ariete si muove con ardore, e la fortuna gli sorride nei rapporti umani. Un incontro inatteso potrebbe spalancare porte nuove, regalando stimoli freschi e opportunità da cogliere al volo.

♉ Toro (21 aprile – 20 maggio)

Nel silenzio della stabilità, il Toro trova fortuna nelle piccole gioie quotidiane. Un guadagno inaspettato o una sorpresa familiare porteranno serenità e calore al cuore.

♊ Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Favorevole alle idee e all’inventiva, la fortuna veste d’oro la mente vivace dei Gemelli. Progetti innovativi prendono forma, ma è consigliata cautela con le spese impulsive.

♋ Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La fortuna regala al Cancro la forza per chiudere capitoli passati. In amore, una scintilla inattesa illumina momenti di dolcezza e complicità.

♌ Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il Leone brilla come il sole in questa settimana di fortuna intensa. Successi professionali e conquista di cuori sono possibili: chi avrà il coraggio di osare potrà raccogliere soddisfazioni.

♍ Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Con pazienza e calma la Vergine vede la fortuna avvicinarsi. Passo dopo passo, arrivano soddisfazioni solide. Attenzione a cogliere le nuove opportunità lavorative.

♎ Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La fortuna bacia la Bilancia che sa trovare equilibrio. Armonia in amore e nei rapporti di lavoro darà forza e nuove possibilità da non perdere.

♏ Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Energia e passione conducono lo Scorpione verso una settimana di grande fortuna. Grandi risultati e incontri significativi infiammano il cammino verso il successo.

♐ Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Il Sagittario riceve dalla fortuna il piacere del viaggio e la conoscenza.

Notizie positive e opportunità da lontano portano entusiasmo e aperture inaspettate.

♑ Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

In un momento di riflessione, la fortuna sostiene il Capricorno con piccole ma importanti soddisfazioni personali. La strada verso la crescita è in preparazione.

♒ Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Il vento della fortuna soffia sul rinnovamento dell’Acquario. Nuovi inizi e cambiamenti positivi sono favoriti: è tempo di aprirsi a ciò che la vita propone.

♓ Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La fortuna accarezza il cuore dei Pesci, portando dolcezza e serenità nei contesti familiari e sentimentali. Momenti di tenerezza e comprensione arricchiscono la settimana.