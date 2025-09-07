L'oroscopo di lunedì 8 settembre ha in serbo tante sorprese. Il Toro e il Leone vivranno dei momenti particolari. Alcuni eventi li lasceranno piacevolmente senza parole, quindi avranno modo di cambiare la loro routine e di rivoluzionare determinati aspetti. Il Cancro e i Pesci, invece, non riusciranno a gestire tutte le emozioni: saranno molto sensibili e questa potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio.

Oroscopo di lunedì 8 settembre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: metterete al primo posto la logica. La userete per risolvere con successo ogni problema.

Non avrete paura delle novità perché riuscirete a gestirle egregiamente.

Toro: finalmente avrete modo di vivere molte situazione diverse tra loro. Abbraccerete le novità senza paura e vi getterete all'avventura. Scoprirete qualcosa di inaspettato su voi stessi.

Gemelli: sarete degli ottimi ascoltatori. Gli amici adoreranno parlare con voi perché riuscirete a confortarli e a farli sentire importante. Sarete mossi da buone intenzioni.

Cancro: sarete molto sensibili. Vi emozionerete facilmente e tenderete a farvi trasportare. Non riuscirete a prendere le distanze da quello che succederà alle persone care.

Leone: vi dovrete aspettare di tutto da questa giornata. Gli imprevisti saranno dietro l'angolo, ma ci saranno anche tante occasioni positive e opportunità da poter sfruttare.

Vergine: non vorrete lasciare niente al caso. Pianificherete la giornata minuto per minuto perché non vorrete rischiare di andare incontro a brutte sorprese.

Bilancia: vi sentirete a vostro agio sul posto di lavoro, anche se cercherete di migliorare il rapporto con i colleghi. Non tutti condivideranno le vostre idee.

Scorpione: tenderete a perdere la pazienza con sorprendente facilità. Questo non vi aiuterà a concentrarvi sui vostri obiettivi. Al contrario, non farà altro che peggiorare le cose.

Sagittario: sarete piuttosto ambiziosi. Vorrete raggiungere determinati obiettivi e sarete disposti a rinunciare a molto pur di farcela.

Capricorno: la confusione e il disordine rischieranno di prendere il sopravvento.

Ci saranno delle emozioni che non riuscirete a comprendere e anche alcuni rapporti saranno poco chiari.

Acquario: vi sentirete fin troppo controllati dalla vostra famiglia. Avrete l'impressione di non essere abbastanza liberi e questo vi farà infuriare.

Pesci: reagirete con forza a ogni singolo evento. Le emozioni saranno la vostra forza ma, in alcuni casi, si trasformeranno anche in un punto debole. Dovrete trovare il giusto equilibrio.