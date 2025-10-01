L'oroscopo dal 6 al 12 ottobre 2025 dei tarocchi assegna la carta del Sole alla Bilancia e quella del Papa ai Pesci, mentre la carta dell'Appeso va all'Acquario che forse deve prendersi una pausa e osservare le cose da un'altra prospettiva.

Simboli di Fuoco

Ariete: Mercurio e Marte in Scorpione agitano i rapporti: tensioni in vista sul lavoro o in coppia. Non lasciatevi trascinare dall’impulsività, contate fino a dieci prima di parlare. Energia alta, ma da incanalare. Carta dei tarocchi: Il Diavolo – Liberatevi da schemi e reazioni automatiche, non fatevi intrappolare.

Leone: il Sole in Bilancia vi aiuta a mediare, ma con Mercurio in Scorpione potreste percepire resistenze o critiche. Usate carisma e diplomazia per riportare serenità. Settimana di piccoli aggiustamenti. Tarocco: La Giustizia – Serve equilibrio: agite con misura e correttezza.

Sagittario: Urano stimola idee fresche, ottime per chi studia o lavora in contesti creativi. Tuttavia, non tutte sono subito realizzabili. Evitate di promettere più di quanto puoi mantenere. Tarocco: Il Matto – Sperimentate senza paura, ma restate con i piedi per terra.

Segni di Terra

Toro: Giove vi offre sostegno e opportunità concrete, ma Mercurio e Marte in Scorpione possono creare contrasti con partner o colleghi. Una settimana utile a testare la vostra pazienza e diplomazia.

Tarocco: L’Imperatore – Solidità e fermezza: mantenete il controllo e costruite basi stabili.

Vergine: Venere nel segno vi rende brillante, affascinante e pratico. Ottima settimana per rafforzare relazioni e progetti, grazie alla vostra affidabilità. Unica attenzione: evitate di diventare troppo critico quando parli. Carta dei Tarocchi: La Stella – Speranza e chiarezza: i vostri sogni trovano spazio concreto.

Capricorno: Saturno e Nettuno vi regalano calma e lucidità, aiutandovi a pianificare con lungimiranza. Ottimo periodo per mettere ordine e consolidare obiettivi. Un passo dopo l’altro raggiungerai risultati sicuri. Tarocco: Il Mondo – Completamento e realizzazione: raccogliete i frutti del lavoro costante.

️Segni di Aria

Gemelli: Urano porta intuizioni e colpi di scena positivi. Bene la comunicazione fino al 6, poi più tensioni con Mercurio in Scorpione: attenzione ai dettagli e alle parole pungenti. Carta dei Tarocchi: La Ruota della Fortuna – Occasioni inaspettate: saperle cogliere fa la differenza.

Bilancia: il Sole nel segno vi mette sotto i riflettori, donandoti fascino e visibilità. Dopo il 6, però, con Mercurio che cambia segno, emergono tensioni pratiche o discussioni accese: non perdete l’armonia che vi caratterizza. Tarocco: Il Sole – Chiarezza e vitalità: la vostra luce porta calore e successo.

Acquario: Plutone mette alla prova il vostro rapporto con l’autorità: possibili frizioni sul lavoro o in famiglia.

Usa il supporto del Sole in Bilancia per dialogare invece che chiudervi. Tarocco: L’Appeso – Prentedevi una pausa e osservate da un’altra prospettiva.

Segni di Acqua

Cancro: Giove nel vostro segno vi offre protezione e fiducia: ottima settimana per fare passi avanti, rafforzare legami e consolidare progetti. L’unico rischio? Diventare troppo possessivi nelle relazioni. Carta dei tarocchi: Il Carro – Determinazione e vittoria: prendete in mano le redini della vostra vita.

Scorpione: dal giorno 6 Mercurio entra nel vostro segno e si unisce a Marte: lucidità, forza e magnetismo vi rendono protagonista. Attenzione però a non esagerare con la durezza nelle parole: meglio convincere che imporre. Tarocco: La Torre – Trasformazione radicale: lasciate andare ciò che non serve più.

Pesci: settimana tranquilla e costruttiva. Saturno e Nettuno vi offrono stabilità interiore e visione chiara. È un buon momento per studiare, pianificare e coltivare relazioni sincere. Carta dei tarocchi: Il Papa – Saggezza e guida spirituale: seguite la vostra intuizione profonda.