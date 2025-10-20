L'oroscopo del mese di novembre invita i nati sotto il segno della Vergine a mantenere la calma. Per quanto riguarda i Pesci, invece, sono un po' provati a causa di alcuni pesi che si portano addosso da un po' di tempo.

Previsioni degli astri degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: ci sono stati sicuramente momenti migliori, ad ogni modo, se c'è una cosa che proprio non dovete fare è abbattervi. Con calma e pazienza riuscirete a venire a capo anche delle questioni un po' più incresciose. L'importante è che non perdiate di vista i vostri obiettivi.

11° Pesci: in amore siete un po' provati. Le previsioni dell'oroscopo del mese di novembre vi invitano ad essere un po' più attenti ai dettagli, talvolta è proprio in essi che risiede la chiave della felicità. In ambito professionale dovete essere pazienti e aspettare tempi migliori prima di avanzare pretese.

10° Leone: l'oroscopo vi invita ad essere un po' più parsimoniosi. Cercate di non sperperare, anche perché potrebbero sorgere delle necessità improvvise. Dal punto di vista professionale è necessario rivedere alcune decisioni che avete preso. Non tirate troppo la corda in amore.

9° Ariete: la fortuna aiuta gli audaci, e voi lo siete certamente, soprattutto nel corso di questo mese. Cogliete al volo le occasioni che vi capiteranno, e cercate di essere pazienti, almeno dal punto di vista dei rapporti di coppia.

Non siate frettolosi e non mettere pressione alle persone che vi circondano.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: cercate di fare una selezione nella vostra vita tra le cose e le persone per cui vale la pena lottare e quelle, invece, per cui bisogna lasciar perdere. Solamente in questo modo sarete in grado di capire ciò che conta da vero e quali siano le cose sulle quali è necessario soffermarsi.

7° Sagittario: ci sono delle interessanti novità in arrivo per quanto riguarda l'amore. Dal punto di vista dei rapporti familiari, è necessario essere un po' più attenti. Talvolta per questioni molto futili si può correre il rischio di compromettere dei rapporti importanti.

6° Acquario: cercate di vivere le relazioni in maniera un po' più leggera. Non prendete troppo sul serio tutto quello che vi viene detto e allargate i vostri orizzonti anche a nuove possibilità. Nel lavoro potrebbe essere un buon momento per avanzare una richiesta a cui state pensando da tempo.

5° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del mese di novembre vi invitano a tenere gli occhi ben aperti. Cercate di mantenere la calma e di non tirare troppo la corda in amore. Se avete avuto delle discussioni di recente, adesso è il momento di mettere da parte il rancore.

Oroscopo segni fortunati del mese di novembre

4° in classifica Toro: cercate di aprirvi a nuove opportunità, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Se vi sentite stretti nei panni che indossate, l'oroscopo di novembre vi invita ad osare. Nel lavoro, invece, potreste ricevere una proposta interessante, quindi, prestate attenzione.

3° Cancro: buon momento per risolvere una questione sentimentale compromessa da un po' di tempo. Le previsioni dell'oroscopo del mese di novembre vi invitano ad essere coraggiosi e a mettere da parte l'orgoglio. Nel lavoro ci sono delle interessanti novità per voi.

2° Scorpione: una promozione o un traguardo che stavate aspettando da tempo potrebbe essere raggiunto. Ci sono dei momenti nella vita in cui è necessario anteporre propri bisogni a quelli degli altri. Non si tratta di egoismo, ma di intelligenza.

1° Bilancia: con impegno e determinazione riuscirete ad ottenere dei traguardi molto importanti. Le previsioni dell'oroscopo del mese di novembre vi esortano ad essere coraggiosi, in quanto questo è un ottimo momento per osare e per emergere, soprattutto sul lavoro.