L'oroscopo di giovedì 16 ottobre 2025 anticipa diverse novità per ciascun segno dello zodiaco. Il Cancro dovrà gestire le energie per non arrivare a fine giornata con il fiato corto, mentre il Toro focalizzerà le proprie attenzioni sulla sfera romantica.
Previsioni astrologiche da Ariete a Vergine
Ariete - L'essere dinamici e sognatori vi permetterà di raggiungere degli ottimi traguardi, soprattutto nel lavoro. Affronterete la giornata di giovedì con grande armonia. Voto: 9.
Toro - Metterete da parte i progetti professionali per realizzare in coppia dei vostri sogni nel cassetto.
Con il partner vivrete emozioni uniche, che vi faranno guardare al futuro con ottimismo. Voto: 10.
Gemelli - Il carisma vi guiderà nel portare a termine i vostri obiettivi nel lavoro. Con i colleghi potrebbero nascere dei piccoli battibecchi, ma troverete il modo per chiarirvi. Voto: 7.
Cancro - Nelle relazioni di coppia sarete romantici e passionali: il partner non potrà fare a meno di voi. Nel lavoro la determinazione vi permetterà di raggiungere degli obiettivi insperati . Voto: 10.
Leone - Alcuni piccoli imprevisti potrebbero complicarvi la giornata. Mantenere la concentrazione è fondamentale per evitare di commettere errori. Voto: 5,5.
Vergine - La complicità con l'anima gemella vi permetterà di affrontare la giornata con il sorriso.
Nel lavoro vi metterete in gioco con ottimismo, mettendo in cantiere nuovi progetti da realizzare nel breve tempo. Voto: 7.
Previsioni zodiacali da Bilancia a Pesci
Bilancia - La stanchezza potrebbe mettervi a dura prova nel lavoro. Evitate di rincorrere il tempo. In questa fase occorre procedere con la dovuta calma, evitando sforzi eccessivi. Voto: 6.
Scorpione - Mercurio in aspetto dissonante potrebbe mandarvi letteralmente KO. Un consiglio? Evitate di disperdere energie inutilmente, piuttosto concedetevi un po' di riposo. Voto: 4,5.
Sagittario - Tutto sommato affronterete una giornata serena. In ambito lavorativo il rapporto con i colleghi sarà ottimo. Andrà bene anche con la propria anima gemella.
Voto: 7,5.
Capricorno - Nell'esporvi non avrete alcun problema. In coppia riuscirete ad ottenere dal partner le risposte che stavate cercando. I single del segno potrebbero finalmente trovare l'anima gemella. Voto: 8,5.
Acquario - La voglia di mettervi in gioco non mancherà, ma potrebbero venire a mancare un po' di energie. Evitate sforzi inutili, piuttosto cercate di portare a termine obiettivi di vecchia data. Voto: 7.
Pesci - La giornata di giovedì si prospetta positiva per voi nativi del segno. Nelle relazioni di coppia sarete comprensivi nei confronti del partner, nel lavoro determinati nel raggiungere ottimi risultati. Voto: 9.