L'oroscopo di domani 26 ottobre 2025 vede il Sagittario arrancare in ultima posizione e invece il Leone gongolare al primo posto in classifica. Sarà una domenica positiva anche per Cancro, Pesci e Vergine.

Classifica e oroscopo del giorno 26 ottobre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Sagittario – È una giornata in cui potreste sentirvi sfuggenti ma, allo stesso tempo, concentrati su ciò che davvero conta. Dopo una settimana faticosa, avete bisogno di premiarvi e di concedervi un momento solo vostro: una pizza, una cena rilassante o semplicemente del tempo in compagnia delle persone care.

Chi vive una relazione stabile potrebbe organizzare qualcosa di romantico, mentre i single dovrebbero accettare un invito e lasciarsi sorprendere da un incontro piacevole. Dentro di voi convivono forza e fragilità, eppure sapete sempre come ritrovare il sorriso e divertirvi.

1️⃣1️⃣- Ariete – La giornata si presenta piuttosto spenta e faticosa. Vi sentite senza energie e con poca voglia di muovervi. Vi capita spesso di alternare momenti di entusiasmo a fasi di totale apatia, ma è importante non lasciarsi sopraffare dalla pigrizia. Un po’ di movimento e un’alimentazione più equilibrata possono fare miracoli per il benessere. Prendetevi cura di voi, magari iscrivendovi in palestra o dedicandovi a un hobby creativo come la cucina.

Lasciatevi ispirare da qualcosa di nuovo che vi aiuti a evadere dalla routine quotidiana.

1️⃣0️⃣- Toro – Vi attende una giornata movimentata, tra impegni domestici e possibili momenti di nervosismo. In casa regna un via vai continuo e rischiate di perdere la pazienza per un nonnulla, specialmente se avete figli piccoli o familiari rumorosi. Le questioni economiche richiedono prudenza: evitate spese superflue e cercate di tenere tutto sotto controllo, perché nei prossimi giorni potrebbero esserci uscite inaspettate. Le coppie dovrebbero moderare le discussioni legate al denaro. Resistete un po’ e guardate avanti, perché presto arriveranno novità più piacevoli.

9️⃣- Scorpione – Spesso fate le ore piccole e al mattino vi svegliate con un umore nervoso.

La precisione e il senso del dovere vi spingono a non lasciare mai nulla in sospeso, ma questo rigore vi affatica e vi rende irritabili. Cercate di concedervi qualche pausa e di non essere troppo severi con chi vi circonda. Anche se la fortuna sembra distratta, la costanza è la chiave per superare qualsiasi difficoltà. Potrebbero arrivare proposte di collaborazione interessanti, ma valutate con calma e lucidità prima di accettare.

8️⃣- Capricorno – La giornata scorre senza grandi ostacoli, anche se dentro di voi si muove un senso di insoddisfazione. Forse avete la sensazione di vivere una vita che non vi appartiene del tutto. È il momento giusto per fermarvi a riflettere e capire se serve un cambiamento.

In ogni caso, portate a termine le responsabilità e non rimandate ciò che potete concludere adesso. La determinazione vi premierà. Restate fedeli ai valori e non dimenticate di prendervi cura dei rapporti familiari e delle amicizie sincere.

7️⃣- Acquario – Potrebbero esserci visite o contatti inaspettati da parte di conoscenti o parenti. È una giornata ideale per chiarire alcune questioni rimaste in sospeso e per riflettere su cosa desiderate davvero ottenere in futuro. Se avete un progetto o un sogno nel cassetto, iniziate a pianificare i passi concreti per realizzarlo. Anche se vi sentite sottovalutati, non smettete di crederci: chi semina bene, raccoglie presto risultati soddisfacenti. La costanza e la fiducia in voi stessi faranno la differenza.

6️⃣- Gemelli – La stanchezza si fa sentire e l’umore è ballerino. Tendete a reagire male alle critiche, anche quando sono costruttive, e questo atteggiamento potrebbe creare tensioni nei rapporti. Se percepite nervosismo o irritazione, fermatevi e concedetevi un momento di relax: un film, una lettura o un po’ di musica possono aiutare a ritrovare la calma. Se avete in programma un’uscita serale, fate attenzione alla guida e portate con voi l’ombrello, perché il tempo potrebbe cambiare. Cercate la leggerezza, vi farà bene.

5️⃣- Bilancia – La determinazione vi spinge a non mollare mai, ma la sensibilità vi rende vulnerabili ai giudizi altrui. Spesso apparite forti, ma dentro di voi convivono mille emozioni diverse.

Oggi potreste alternare momenti di malinconia a improvvisi slanci di energia. Organizzate la giornata in modo da evitare stress e concedetevi un po’ di tempo per voi. Chi lavora potrebbe ricevere un incarico particolare, ma cercate di mantenere la calma e non lasciatevi trascinare in discussioni inutili.

4️⃣- Vergine – Il periodo è positivo, anche se non mancano piccoli ostacoli. Siete pieni di entusiasmo e desiderosi di cambiamento, ma a volte la diffidenza vi blocca. Cercate di fidarvi un po’ di più degli altri e di lasciarvi andare, perché solo così potrete vivere esperienze davvero appaganti. Qualche ricordo spiacevole riaffiora, ma non permettete al passato di condizionare il presente. Se state seguendo una dieta o un percorso di benessere, concedetevi comunque un piccolo piacere: se dosato con equilibrio, fa bene anche all’anima.

3️⃣- Pesci – Arrivano notizie che potrebbero sorprendervi positivamente: una telefonata, un messaggio o una proposta che aspettavate da tempo. Sul piano sentimentale, chi ama può finalmente aprirsi senza paura di essere frainteso. Cercate solo di non fare troppe cose insieme, perché la fretta potrebbe portarvi a distrarvi. Ascoltate di più il partner e le persone care, che in questo momento hanno bisogno di sentirsi considerate. Per i single, la giornata porta incontri stimolanti e possibili colpi di fulmine.

2️⃣- Cancro – È il momento perfetto per concentrarvi su un progetto o sugli studi. La curiosità vi spinge ad approfondire e a cercare sempre nuovi stimoli. Dedicate la serata a qualcosa di piacevole, magari in compagnia di chi vi fa stare bene.

Vi capita di sentirvi fraintesi o accusati di superficialità, ma non date peso alle critiche. Continuate a essere coerenti con voi stessi e mantenete la parola data: la vostra affidabilità sarà apprezzata da chi vi conosce davvero.

1️⃣- Leone – La giornata si apre con una ventata di energia positiva. Vi sentite creativi, ispirati e pronti a vivere ogni momento con leggerezza e passione. Alternate momenti di timidezza a fasi di grande entusiasmo, ma questa altalena emotiva vi rende affascinanti e imprevedibili. Le relazioni sentimentali vivono una fase intensa e chi è single sogna un incontro speciale. Vi piace vivere ogni esperienza come se fosse un’avventura, e chi vi ama non si annoia mai accanto a voi.

Approfittate della serata per coltivare la felicità, anche con piccoli gesti quotidiani.

Analisi astrologica della giornata

In sintesi, in questo 26 ottobre, il Sole in Scorpione accentua intensità emotiva e desiderio di trasformazione interiore. La Luna in Sagittario porta disciplina e controllo emotivo, spingendo verso obiettivi concreti. Bisogna tenere in conto anche l'aspetto di Mercurio in Bilancia, che favorisce comunicazione profonda e pensiero analitico.