L'oroscopo di venerdì 3 ottobre 2025 rivela dei grandi cambiamenti e altrettante novità. I Pesci potranno beneficiare del supporto della Luna. Il Toro dovrà uscire da un periodo buio, mentre la Bilancia sarà ottimista e ambiziosa.

L'oroscopo di venerdì 3 ottobre: le previsioni da Ariete a Pesci

Ariete - Nel lavoro vi saprete mettere in gioco con astuzia. Con i colleghi istaurerete una forte intesa, questo vi darà la possibilità di mettere in cantiere nuovi progetti. In ambito sentimentale potrete contare sul supporto di Urano. Voto: 8,5.

Toro - Sarete meno ambiziosi del solito.

Vi mancherà la brillantezza dei giorni migliori. Prendetevi una giornata tutta per voi per recuperare al meglio le energie fisiche e mentali. Voto: 5.

Gemelli - L'oroscopo di venerdì 3 ottobre 2025 vi suggerisce di essere coraggiosi. Potrete beneficiare del supporto di Saturno. In ambito sentimentale dedicherete al partner grandi attenzioni. In ambito lavorativo vi metterete in gioco con coraggio. Voto: 9.

Cancro - Dovrete fare in conti con la stanchezza. Un consiglio? Dosate bene le energie e rimandate a domani progetti lavorativi particolarmente faticosi. Voto: 6,5.

Leone - Affronterete la giornata con ottimismo. Nei rapporti di coppia vi mostrerete cordiali, pronti ad ascoltare il pensiero della persona amata.

Nel lavoro farete valere il vostro carisma. Voto: 9,5.

Vergine - Nei rapporti di coppia tenderete ad essere un po' troppo taciturni. Potrebbero presentarsi nuove opportunità lavorative: non siate frettolosi nel prendere decisioni importanti. Voto: 5.

Bilancia - Saturno vi infonderà coraggio. L'energia vi supporterà a pieno in questa fase. Nel lavoro porterete a termine gli obiettivi con grande altruismo. Nei rapporti di coppia sarete romantici e affettuosi. Voto: 10.

Scorpione - Vi metterete in gioco in ogni comparto con ambizione. Non tutto però girerà per il verso giusto. Nel lavoro accorrerà mantenere la massima concentrazione per evitare di commettere errori. Voto: 6.

Sagittario - Farete fatica ad emergere.

Non è il momento giusto per prendere nuove iniziative. Sarà meglio attendere ancora un po' per apportare cambiamenti alla vostra routine Voto: 5.

Capricorno - Non sono previsti cambiamenti, ne tantomeno novità. Affronterete una giornata apparentemente tranquilla. Voto: 6,5.

Acquario - Ogni scelta vi porterà dei benefici. La giornata di venerdì sarà piuttosto produttiva per voi nativi del segno. Nel lavoro vi farete valere, il vostro coraggio non passerà inosservato ai vostri colleghi. Voto: 10.

Pesci - Sarete poco lucidi, anche in virtù della stanchezza. Vi sentirete scarichi e demotivati. In ambito sentimentale tenderete ad essere poco aperti al dialogo. Voto: 4,5.