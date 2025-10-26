L'oroscopo mensile di novembre 2025 fa i conti con una fase intensa a livello astrologico. C'è Mercurio che transita in Scorpione, quindi massima prudenza nei viaggi e nelle spese. L'aspetto di Giove (retrogrado l'11 novembre fino a marzo), più Urano opposto il 21 del mese, portano a ricercare un rallentamento e a capire che cosa si vuole veramente dalla vita. In questo periodo, il segno dominante sarà lo Scorpione (1° classificato), mentre il Toro si posiziona in fondo alla graduatoria.

Classifica e oroscopo del mese di novembre 2025: dal 1° al 12° posto

1° Scorpione. Novembre si presenta come un mese di grande vitalità e cambiamento. Le energie tornano a fluire con intensità e vi spingono verso nuovi obiettivi personali e professionali. L’amore occupa un ruolo centrale: chi vive una relazione stabile sentirà il desiderio di fare un passo importante, mentre i cuori solitari potranno incontrare qualcuno che li farà vibrare come non accadeva da tempo. Sul lavoro si preannunciano successi, collaborazioni fruttuose e una rinnovata fiducia nelle proprie capacità. La grinta e la passione vi accompagneranno per tutto il mese, regalandovi una splendida sensazione di rinascita.

2° Sagittario.

Questo mese vi vede protagonisti di un periodo entusiasmante, con molte opportunità in arrivo. Avrete voglia di parlare di sentimenti, di chiarire le intenzioni e di aprirvi con sincerità a chi vi sta vicino. Per i single sarà un momento di incontri piacevoli e di legami destinati a crescere. Sul fronte professionale, il vostro intuito vi guiderà verso scelte sagge e concrete, soprattutto se gestite un’attività in proprio o desiderate lanciare un progetto personale. Nella seconda parte del mese vi sentirete invincibili: l’energia e la fiducia in voi stessi faranno la differenza.

3° Cancro. Il mese inizia in modo tranquillo, ma con il passare dei giorni cresceranno entusiasmo e voglia di cambiamento.

Dalla terza settimana in poi si aprirà un periodo ricco di emozioni e romanticismo, perfetto per chi desidera rafforzare un legame o iniziare una nuova storia. Anche sul lavoro arriveranno soddisfazioni, ma richiederanno impegno e costanza. Le prime settimane potranno risultare un po’ pesanti, ma verso la fine del mese ritroverete energia e motivazione. Dedicatevi anche al benessere personale: un po’ di riposo e cura di sé vi aiuteranno a mantenere alto il vostro equilibrio emotivo.

4° Ariete. Dopo settimane altalenanti, il mese di novembre porta finalmente una ventata di serenità e stabilità. La vostra energia torna a essere forte e costruttiva, aiutandovi a recuperare terreno sia sul lavoro che in amore.

Trattative, accordi o vendite potrebbero sbloccarsi con risultati incoraggianti. Sul piano sentimentale regna una maggiore armonia e per molti nascerà il desiderio di costruire qualcosa di più solido con il partner. Gli incontri saranno favoriti, soprattutto nella seconda metà del mese, quando avrete il coraggio di mostrarvi per ciò che siete davvero.

5° Vergine. Novembre vi regala equilibrio e chiarezza nei rapporti, dopo un periodo di confusione e distanza. Le tensioni passate si dissolvono, lasciando spazio a dialoghi sinceri e a un ritrovato senso di complicità. I single potranno vivere emozioni nuove, mentre chi è in coppia sentirà di poter contare su basi più solide. Sul fronte lavorativo, però, la fatica si farà sentire: le responsabilità aumentano e qualcuno potrebbe sentirsi sotto pressione.

Nonostante ciò, la vostra determinazione vi permetterà di gestire tutto con intelligenza e precisione.

6° Acquario. Novembre segna un periodo di riappacificazione e di recupero generale. Le discussioni recenti trovano una via di risoluzione e nelle coppie torna la voglia di ascoltarsi e di costruire insieme. Anche sul lavoro la situazione migliora, purché evitiate di sovraccaricarvi o di accettare compiti che non vi competono. Il fisico risponde meglio, ma serve prudenza: non forzate i ritmi e concedetevi momenti di relax. La mente creativa saprà trasformare le difficoltà in occasioni di crescita.

7° Pesci. Il mese porta con sé una nuova serenità in campo sentimentale. Dopo un periodo incerto, riuscirete a ritrovare l’armonia di coppia o a voltare pagina se qualcosa non funziona più.

Chi è solo potrebbe vivere un incontro destinato a lasciare il segno. Nel lavoro iniziano a manifestarsi cambiamenti incoraggianti che aprono la strada a un periodo di soddisfazioni. Anche la fiducia in voi stessi cresce, rendendovi più determinati nel perseguire i sogni.

8° Capricorno. Le prime settimane di novembre potrebbero essere piuttosto impegnative, soprattutto sul piano professionale, dove alcune questioni ancora irrisolte richiedono attenzione. Fortunatamente, dalla metà del mese inizierà una fase di miglioramento che porterà benefici anche all’amore e al benessere fisico. L’importante sarà non sprecare energie in attività superflue e non pretendere troppo da voi stessi. Ritrovando calma e lucidità, riuscirete a rimettere in ordine le priorità e a prepararvi per un periodo più sereno.

9° Bilancia. Novembre sarà un mese di passaggi e riflessioni. Alcune questioni personali e familiari richiederanno impegno e pazienza, ma serviranno a liberarvi di vecchi pesi e a fare spazio a nuovi inizi. Il lavoro inizia lentamente a mostrare segnali di ripresa, anche se occorre muoversi con cautela. Potreste avvertire stanchezza o piccoli malesseri fisici: dedicate tempo al riposo e alla cura del corpo. La seconda parte del mese porterà maggiore equilibrio e la sensazione di star ritrovando una direzione.

10° Leone. Nonostante il miglioramento rispetto ai periodi precedenti, questo mese non risolve tutto ciò che vi preoccupa. Il lavoro può generare nervosismo, soprattutto se avete la sensazione che i vostri sforzi non siano apprezzati.

Cercate di non riversare le tensioni nella vita sentimentale, dove potrebbero nascere incomprensioni. Il consiglio è di agire con calma, senza reagire d’impulso. Un recupero di energia vi permetterà comunque di affrontare con forza ogni sfida.

11° Gemelli. Novembre inizia con un leggero calo di energia che potrebbe riflettersi nei rapporti affettivi e familiari. Potreste sentirvi meno pazienti e più irritabili del solito, creando qualche distanza con chi vi circonda. Tuttavia, il lavoro sarà il settore più favorevole: potrete dare avvio a nuovi progetti o vedere finalmente i frutti di un impegno passato. Concentratevi su ciò che vi fa stare bene e cercate di non lasciarvi condizionare dalle emozioni negative.

12° Toro. Il mese richiede prudenza e misura. Le giornate potrebbero apparire più faticose del previsto, con piccoli ostacoli che rallentano i piani. In amore domina la gelosia e il rischio di discussioni è alto, sia per chi è in coppia sia per chi è alla ricerca di nuove conoscenze. Niente panico: questo periodo serve per capire cosa volete davvero e per liberarvi di ciò che non vi fa più stare bene. Sul lavoro mantenete la calma e non fate passi azzardati. Il fisico chiede attenzioni: concedetevi riposo e alimentazione equilibrata per recuperare le energie.