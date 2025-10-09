Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 9 ottobre 2025, Pesci si trovano sotto la guida della carta della Luna. Questa carta dell'arcano maggiore è simbolo di mistero, intuizione e i meandri nascosti della mente. Nella mitologia dei tarocchi, la Luna rappresenta gli interrogativi e le incertezze che emergono di notte, quando le ombre giocano con la nostra percezione. Le sue energie evocano l'inconscio e il potenziale nascosto che si cela dietro le apparenze immediate, insegnando che la verità si svela a chi è disposto ad esplorarla con coraggio e apertura d'animo.

Per i Pesci, oggi la Luna invita alla riflessione e all'ascolto dei sentimenti più profondi. Questo segno, naturalmente empatico e sensibile, troverà nel suo simbolismo una guida preziosa per confrontarsi con ciò che è celato. La vostra natura intuitiva risuona con l'energia della Luna, creando un fertile terreno per l'autoesplorazione. Potreste sentirvi portati a indagare i lati più enigmatici di una situazione personale o professionale, permettendo alla vostra immaginazione di danzare liberamente e svelarvi prospettive inaspettate su chi siete e su cosa desiderate realmente.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura Yoruba, il sistema di divinazione Ifá rappresenta una via per connettersi agli spiriti ancestrali, simile alla Luna che negli arcani maggiori apre un portale verso mondi interiori ed esteriori.

Il mito della Fenice cinese, che rinasce dalle sue ceneri, rappresenta la stessa resurrezione spirituale che la Luna può simboleggiare nei Tarocchi, segnalando un ciclo di trasformazione e crescita. Nel folklore giapponese, Tsukuyomi, il dio della luna, naviga le stesse acque oniriche che oggi i Pesci esploreranno, invitando all'equilibrio tra realtà e sogno. Paralleli si trovano anche nel Nord Europa, dove le mitologie norrene talvolta raccontano di Sköll, il lupo che insegue la luna, rappresentando la ricerca continua della verità nell'oscurità.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciate la vostra natura intuitiva

Il consiglio dell'oroscopo dei tarocchi per oggi è di dedicare tempo alle pratiche che rafforzano la vostra connessione con l'intuito.

Considerate attività come la meditazione o il journal creativo, strumenti che vi permettono di navigare nei vostri pensieri e sentimenti più profondi. La Luna suggerisce di accettare le emozioni nascoste senza timore, accogliendo l'insicurezza con la consapevolezza che ogni dubbio è segno di crescita e apprendimento. Ascoltate la voce interiore che vi guida, fidatevi del vostro istinto e lasciatevi ispirare dalle sensazioni che emergono senza giudizio. Questa accettazione incondizionata vi condurrà a nuove illuminazioni, permettendovi di danzare con la magia che vi circonda e vi abita.