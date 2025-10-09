L'oroscopo di venerdì 10 ottobre 2025 porta con se diverse novità. Il Capricorno tornerà in ottima forma, il Toro sarà capriccioso, i Gemelli affronteranno la giornata con estrema tranquillità. Di seguito le previsioni zodiacali segno per segno.

L'oroscopo di venerdì 10/10: previsioni astrologiche da Ariete a Pesci

Ariete - Grazie al supporto di Urano sarete ambiziosi e ottimisti su ogni fronte. Con l'anima gemella avrete modo di pianificare un viaggio romantico, mentre nel lavoro porterete a termine ogni obiettivo con caparbietà. Voto: 9,5.

Toro - La settimana passata vi ha messo davanti a delle scelte molto difficili, questo dettaglio potrebbe rendervi nervosi e irascibili.

Voto: 5,5.

Gemelli - In ambito lavorativo riuscirete ad attirare l'attenzione dei vostri colleghi. In coppia vi farete apprezzare dalla persona amata per il vostro buon senso. Trascorrerete una giornata allegra e spensierata. Voto: 9.

Cancro - Urano in aspetto dissonante vi metterà in seria difficoltà. Nelle relazioni di coppia potrebbero nascere delle incomprensioni. Il vostro obiettivo sarà tenere a bada lo stress ed evitare discussioni. Voto: 5,5.

Leone - Per via della stanchezza farete fatica ed essere determinati. Una piccola pausa dal lavoro potrebbe essere necessaria per recuperare un pizzico di energie. Voto: 6.

Vergine - Verrete messi davanti a delle scelte molto complicate. Dovrete essere coraggiosi nel prendere decisioni importanti.

L'energia vi sarà di supporto. Voto: 6,5.

Bilancia - Con il vostro partner sarete molto romantici. Nel lavoro instaurerete un ottimo feeling con i colleghi. La giornata di venerdì si prospetta per voi molto positiva. Voto: 9,5.

Scorpione - Prenderete una scelta molto importante che a lungo andare potrebbe dare una svolta alla vostra carriera lavorativa. Voto: 7,5.

Sagittario - Saprete ritrovare la giusta intesa con la vostra anima gemella. I single potrebbero fare nuovi incontri. Nel lavoro non ci saranno delle grandi novità. Tutto sommato la giornata andrà bene. Voto: 8.

Capricorno - Saturno vi permetterà di raggiungere risultati inaspettati in ogni fronte. Nel lavoro porterete a termine i vostri progetti con il minimo sforzo.

Nelle relazioni di coppia sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Voto: 10.

Acquario - Il vostro sesto senso vi guiderà al meglio. In campo professionale avrete modo di valutare nuove proposte interessanti. Voto: 6,5.

Pesci - Per voi nativi del segno non sono previste tante novità. Nel complesso la giornata di venerdì si preannuncia positiva. Voto 7.