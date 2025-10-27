Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 27 ottobre 2025, i Gemelli sono guidati dall'arcano maggiore del Bagatto, che rappresenta l'inizio di nuove avventure e la manifestazione del potenziale personale. Simboleggiato da una figura giovanile con gli strumenti degli elementi davanti a sé, il Bagatto incarna la padronanza di risorse fisiche e spirituali. Questa carta è un invito a esplorare le possibilità nascoste con curiosità e intraprendenza, nel segno di una giornata propizia ai nuovi inizi e alle soluzioni creative.

I Gemelli, esploratori per natura con la loro dualità de Il Bagatto, coglieranno l'occasione di esprimere con rinnovato vigore la loro innata capacità di adattamento e inventiva.

L'energia del Bagatto vi spinge a sfruttare le vostre abilità comunicative e intellettuali per realizzare progetti che forse stavano prendendo polvere. Può essere un giorno di ispirazione per trovare un connubio tra pragmatismo e fantasia, portando nuove opportunità in ogni aspetto della vostra vita quotidiana.

Parallelismi con altre culture

La figura del Bagatto trova parallelismi nel "Trickster" delle culture native americane, una figura schematica che sfida le norme sociali usando l'astuzia e l'intelligenza. Nelle tradizioni Yoruba, il dio Eshu è il messaggero e il mediatore tra gli dèi e l'uomo, simile al Bagatto per la sua capacità di navigare tra i mondi e facilitare nuove connessioni. In India, Krishna nella sua infanzia esprime l'archetipo del Biricchino divino, sfidando il rigido ordine sociale con giocosità e saggezza.

Queste figure dimostrano come l'arte di destreggiarsi tra i piani della realtà e metafisico sia un tema universale.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: esplorate il vostro potenziale nascosto

L'oroscopo dei tarocchi consiglia di abbracciare il potere del Bagatto per scoprire nuovi aspetti del vostro potenziale. Scegliete di dedicare del tempo a studi che accendano la vostra curiosità e mettete in pratica idee che sembravano troppo audaci per realizzarsi. Riflettete su come le vostre capacità creative possano essere integrate nella vostra vita professionale e personale. Ricordate, il vero potere risiede nella capacità di vedere opportunità dove altri vedono ostacoli. Affrontate ogni situazione con spirito gioviale e un animo aperto alle infinite possibilità che vi circondano.