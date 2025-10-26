L'oroscopo di venerdì 31 ottobre 2025 invita la Bilancia di partecipare a una festa in maschera e i Gemelli di scrivere una storia horror, mentre esorta il Cancro di preparare un dolce tradizionale.

Simboli di Fuoco

Ariete: il Sole e Marte in Scorpione vi spingono a guardare dentro di voi e a trasformare vecchie emozioni. Halloween sarà un momento di potere personale e introspezione.

Attività: scrivete su un foglio ciò che volete lasciar andare e bruciatelo simbolicamente alla luce di una candela rossa. Vi sentirete più leggeri e rinati.

Leone: Halloween porta riflessione e desiderio di condividere.

La Luna in Acquario illumina i rapporti e vi invita ad aprirvi a nuove connessioni.

Cosa fare: organizzate una piccola festa con amici fidati o create un rituale di gratitudine domestica.

Sagittario: Mercurio nel vostro segno accende curiosità e voglia di scoprire mondi nascosti. Potreste ricevere intuizioni o sogni simbolici.

Cosa fare: leggete un racconto misterioso o esplorate un luogo antico, lasciandovi ispirare dal lato filosofico di Halloween.

Segni di Terra

Toro: con il Sole e Marte in Scorpione di fronte a voi, le relazioni diventano il fulcro della serata. Potreste vivere un momento di intensa vicinanza o chiarimento.

Attività: preparate una cena intima con qualcuno di speciale, circondandovi di profumi, luci soffuse e musica evocativa.

Vergine: Halloween vi porta a mettere ordine nel caos emotivo. Potreste sentire il bisogno di capire meglio ciò che vi pesa o vi limita.

Cosa fare: fate spazio in casa, eliminate oggetti legati al passato e meditate davanti a una candela bianca per rinnovare la vostra

Capricorno: la notte del 31 ottobre vi invita a bilanciare responsabilità e libertà. Plutone in Acquario stimola nuove visioni, mentre la Luna in Acquario accende la mente.

Attività: passate la serata in compagnia di persone che vi ispirano e condividete idee profonde o sogni futuri.

Segni di Aria

Gemelli: Halloween porta un’ondata di fantasia e libertà. La Luna in Acquario vi apre a esperienze originali e non convenzionali. Cosa fare: scrivete una storia di paura o partecipate a un evento a tema magico, lasciandovi sorprendere dalle coincidenze.

Bilancia: Venere nel vostro segno illumina la notte più misteriosa dell’anno con eleganza e fascino. Avrete voglia di armonia e bellezza.

Attività: decorate casa con candele profumate e specchi, oppure partecipate a una festa in maschera raffinata.

Acquario: con la Luna nel vostro segno, Halloween sarà particolarmente intenso e introspettivo. Vi sentirete collegati a energie collettive e intuitive.

Cosa fare: dedicate del tempo alla meditazione o partecipate a un rituale di gruppo, lasciando fluire la vostra visione interiore.

Simboli di Acqua

Cancro: halloween risveglia il vostro lato nostalgico e affettivo. Giove nel vostro segno invita a onorare le radici e le memorie familiari.

Cosa fare: accendete una candela per i vostri antenati, preparate un dolce tradizionale e condividete ricordi con le persone ai cui tenete.

Scorpione: il Sole nel vostro segno vi rende protagonisti assoluti della notte. Halloween è il vostro portale di rinascita e potere personale.

Cosa fare: concedetevi un momento di silenzio o un rituale simbolico con acqua e sale per liberarvi da energie stagnanti e accogliere nuove forze.

Pesci: halloween risveglia sogni, intuizioni e visioni. Saturno e Nettuno nel vostro segno vi rendono sensibili alle energie invisibili.

Attività: fate una meditazione al chiaro di luna o ascoltate musica ambient mentre lasciate fluire le immagini del vostro mondo interiore.