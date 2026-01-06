L'oroscopo del 7 gennaio 2026 assegna voto nove e mezzo per la Vergine impeccabile e nove per il Toro, mentre sei e mezzo per i Gemelli che dovrà essere più concentrato e meno dispersivo.

Segni di Fuoco

Ariete: il cielo vi invita a rallentare appena, non per spegnervi ma per rendervi più efficaci. Meno reazioni impulsive, più strategia: così le vostre azioni colpiscono nel segno. Buona giornata per lavoro e decisioni pratiche.

Pagella: 7/10 – determinati, se non vi innervosite.

Leone: non siete sotto i riflettori come amate, ma questo non è un male.

Conquistate rispetto più che applausi. La concretezza vi rende credibili e solidi, soprattutto in ambito professionale.

Pagella: 7,5/10 – meno scena, più sostanza.

Sagittario: il cielo vi chiede attenzione ai dettagli, cosa che di solito vi annoia un po’. Eppure, se accettate la sfida, potete chiudere una questione importante con successo.

Pagella: 7/10 – precisi, con un piccolo sforzo.

Segni di Terra

Toro: una giornata che vi somiglia: stabile, concreta e rassicurante. Vi sentite a vostro agio nel gestire impegni e responsabilità, senza fretta. Pagella: 9/10 – in perfetta sintonia col cielo.

Vergine: con la Luna nel vostro segno siete i veri protagonisti della giornata. Mente lucida, intuito pratico e capacità di vedere ciò che agli altri sfugge.

Ottimo momento per prendere decisioni importanti.

Pagella: 9,5/10 – impeccabili.

Capricorno: Mercurio nel segno vi rende autorevoli e convincenti. Sapete cosa dire e come dirloLe vostre parole oggi pesano, in senso positivo.

Pagella: 9/10 – affidabili e incisivi.

Segni d’Aria

Gemelli: il cielo vi chiede concentrazione e meno dispersione. Se riuscite a organizzare meglio tempo e idee, la giornata può rivelarsi molto produttiva.

Pagella: 6,5/10 – potenziale alto, attenzione da migliorare.

Bilancia: ottima giornata per dialoghi importanti. Riuscite a dire ciò che sentite senza creare tensioni, trovando il giusto equilibrio tra cuore e ragione.

Pagella: 8/10 – diplomatici e lucidi.

Acquario: non siete particolarmente espansivi, ma lavorate in profondità.

Giornata ideale per pianificare il futuro e riflettere su scelte a lungo termine.

Pagella: 7,5/10 – silenziosi ma attuvi

Segni d’Acqua

Cancro: il cielo vi sostiene emotivamente: vi sentite più centrati e meno in balia degli umori. Buona giornata per prendervi cura di voi e degli altri senza esaurirvi.

Pagella: 8/10 – più stabili del solito.

Scorpione: intensità ben gestita. Oggi sapete usare la vostra profondità emotiva come forza, non come arma. Decisioni importanti favorite.

Pagella: 8,5/10 – forti e maturi.trategici.

Pesci: il trigono vi aiuta a tradurre intuizioni e sogni in qualcosa di concreto. Non tutto è chiaro, ma finalmente è realizzabile.

Pagella: 7,5/10 – ispirati con i piedi per terra.