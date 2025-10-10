L'oroscopo finanziario dell'11 ottobre 2025 assegna un voto di nove e mezzo ai Gemelli e nove alla Bilancia che potrà condurre delletrattative, mentre sei e mezzo al Toro che non dovrà rimanere ancorato alle vecchie strategie per non perdere occasioni.

Segni di Fuoco

Ariete: la mente è sveglia e le idee chiare: potreste risolvere una questione economica o capire come migliorare un progetto fermo. Attenzione solo a non agire d’impulso. Buoni contatti e possibili piccoli guadagni. Voto: 7,5/10.

Leone: la Luna in Gemelli vi stimola a parlare, contrattare, negoziare.

Ottimo momento per chi lavora in comunicazione, commercio o PR. Qualche distrazione possibile, ma nel complesso giornata fruttuosa. Votazione: 8/10.

Sagittario: le energie mentali sono alte, ma potreste avere troppi obiettivi insieme. Concentratevi su ciò che può portare un ritorno concreto a breve. Collaborazioni in arrivo. Giudizio: 7/10.

Segni di Terra

Toro: l'invito è quello di ragionare in modo più flessibile: se restate troppo ancorati alle vecchie strategie, potreste perdere un’occasione. Apritevi a nuove idee o tecnologie. Voto 6,5/10.

Vergine: la giornata è dinamica: il trigono Sole–Luna sostiene chiarezza e logica, ma Mercurio in Scorpione vi spinge a scavare a fondo prima di firmare o decidere.

Buon equilibrio tra intuito e razionalità. Giudizio: 8,5/10.

Capricorno: ottimo cielo per fare ordine nei conti o pianificare un investimento. Nessuna sorpresa improvvisa, ma piccoli progressi solidi e ben meritati. Votazione 8/10.

Segni di Aria

Gemelli: la Luna nel vostro segno in trigono al Sole vi illumina: siete al centro della scena, con una parlantina irresistibile e grande intuito finanziario. Trattative favorite, guadagni possibili da contatti o idee creative. Voto: 9,5/10.

Bilancia: Il Sole nel vostro segno vi mette in luce e il trigono con la Luna porta fortuna e lucidità economica. Ottimo momento per prendere decisioni finanziarie o migliorare una collaborazione e trattative. Giudizio: 9/10.

Acquario: Ottimo equilibrio tra intuito e logica: giornata utile per riorganizzare progetti o presentare una proposta. L’originalità vi porta vantaggi, ma non esagerate con l’improvvisazione. Votazione: 8,5/10.

Segni di Acqua

Cancro: il trigono Sole–Luna vi è favorevole indirettamente: vi aiuta a chiarire dubbi o a ricevere aiuti da persone fidate. Finanze stabili, ma si apre una finestra di miglioramento. Giudizio: 8/10.

Scorpione: Mercurio e Marte nel vostro segno vi rendono molto concentrati: sapete individuare con precisione ciò che funziona e ciò che va tagliato. Ottima giornata per fare pulizia nelle spese e investire meglio. Votazione: 8,5/10.

Pesci: Urano e Nettuno stimolano intuizioni geniali, ma la Luna vi distrae un po’. Meglio rimandare decisioni economiche importanti: osservate e aspettate il momento giusto. Voto: 7/10.