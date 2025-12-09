L'oroscopo del 10 dicembre 2025 prevede una svolta emotiva per i Pesci e meno confusione per il Cancro, mentre consiglia ai Gemelli di saper distinguere ciò che è urgente da ciò che è rumoroso.

Segni di Fuoco

Ariete – “Chiarezza che riaffiora”. La fine della retrogradazione di Nettuno rischiara una zona che era confusa, soprattutto legata a emozioni, ricordi o scelte che avevano un peso nascosto. La Luna che dal Leone passa alla Vergine vi aiuta a concretizzare un’intuizione.

Focus del giorno: un dettaglio rimette ordine in una situazione nebulosa.

Leone– “Dal cuore alla mente”. La mattinata parte emotiva e impulsiva (Luna nel vostro segno), il pomeriggio diventa più razionale e selettivo. Nettuno diretto scioglie un dubbio sul lavoro o su una relazione che era “sfocata”.

Obiettivo giorno: riallineare ciò che desiderate con ciò che è davvero possibile.

Sagittario – “Visioni che tornano nitide”. Nettuno diretto vi permette di distinguere un sogno realizzabile da uno che va ripensato. La Luna in Vergine porta disciplina e vi spinge a mettere confini più pratici.

Obiettivo della giornata: definire una priorità e rispettarla.

Segni di Terra

Toro – “Rivelazioni utili”. Nettuno diretto dissolve una nebbia nei rapporti sociali o professionali. Finalmente capisci chi è davvero dalla vostra parte.

Obiettivo del giorno: lasciate andare relazioni tossiche e apritevi a chi è sincero.

Vergine: la Luna entra nel vostro segno e porta ordine, efficienza e più calma mentale. Nettuno diretto nel settore delle relazioni elimina un malinteso o un dubbio persistente.

Focus del giorno: una spiegazione chiarisce molto più di quanto pensassi.

Capricorno – “Strade più definite”. Nettuno diretto migliora comunicazioni, documenti e accordi. La Luna in Vergine vi sostiene nel mettere a terra piani concreti e non lasciare nulla al caso.

Obiettivo del giorno: un confronto riprende vigore.

Segni d’Aria

Gemelli– “Dubbi che evaporano”. La fase confusa legata a carriera o futuro si attenua: Nettuno diretto porta nuovi punti di riferimento.

La Luna in Vergine vi chiede ordine in casa o nelle abitudini.

Focus del giorno: differenziare ciò che è urgente da ciò che è solo rumoroso.

Bilancia – “Una verità prende forma”. Nettuno diretto illumina una questione pratica rimasta sospesa (lavoro o benessere). Con la Luna in Vergine sentite il bisogno di ritrovare equilibrio e silenzio.

Focus del giorno: prendervi un momento per metabolizzare ciò che capite.

Acquario – “Ritorno alla logica”. Nettuno sbloccato vi aiuta a vedere una situazione pratica o gestionale con occhi più realistici. La Luna in Vergine vi rende pragmatici e risolutivi.

Ordine del giorno: fare una valutazione realistica delle risorse senza paura di aggiustare la rotta.

Segni d’Acqua

Cancro – “Emozioni più chiare”. Nettuno diretto porta maggiore chiarezza interiore: meno confusione, più intuizione. La Luna in Vergine favorisce dialoghi utili, scambi, chiarimenti.

Focus del giorno: parlare chiaro porta armonia.

Scorpione – “Attenuazione delle tensioni”. Nettuno diretto vi aiuta a ridimensionare alcune paure o pensieri circolari. Luna in Vergine: più capacità di selezionare persone e impegni.

Focus del giorno: una preoccupazione si ridimensiona.

Pesci– “Vi ritrovate”. Nettuno, il vostro pianeta guida, torna diretto nel vostro segno: fase di rinnovamento emotivo. Senso di maggiore consapevolezza. La Luna in Vergine mette ordine nelle relazioni.

Obiettivo della giornata: recuperare identità, confini e ispirazione.