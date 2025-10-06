L'oroscopo dell’11 e 12 ottobre 2025 apre le porte a un weekend particolarmente intenso, segnato da un importante transito astrologico. Domenica la Luna entrerà nel suo domicilio naturale, quello del Cancro, e rimetterà a posto molte situazioni che nelle settimane precedenti si erano aggrovigliate. Nella classifica del fine settimana, il primo posto spetta al Cancro, mentre l’ultimo è riservato al Capricorno. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo del weekend 11-12 ottobre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Capricorno – Questo fine settimana rischia di mettervi alla prova, soprattutto nella giornata di sabato.

L’umore potrebbe non essere dei migliori e potreste sentirvi più sensibili e stanchi del solito, con poca voglia di affrontare le solite routine. Non si tratta solo di stanchezza fisica, ma anche di una certa agitazione interiore che vi renderà più nervosi del solito. Cercate di non riversare il vostro malessere sugli altri, ma piuttosto provate a ritagliarvi spazi di silenzio e di pausa, dedicandovi ad attività leggere e distensive. Domenica arriverà un piccolo spiraglio di miglioramento, ma avrete ancora la sensazione di non riuscire a ritrovare la vostra solita energia. Meglio concentrarsi su cose semplici e lasciar perdere i progetti troppo impegnativi. Attenzione alle spese: non è il momento di lasciarsi tentare.

1️⃣1️⃣ - Toro – Il vostro weekend inizia in maniera caotica, con una giornata di sabato segnata da uscite di denaro e decisioni poco chiare. Rischierete di spendere più di quanto avevate preventivato, forse per piccoli acquisti non strettamente necessari. È importante mantenere il controllo per non pentirvene in seguito. Domenica l’atmosfera sarà più favorevole e avrete la possibilità di vivere momenti piacevoli, soprattutto se deciderete di dedicarvi a chi vi fa stare bene. I single potranno incrociare nuove conoscenze interessanti, mentre chi è in coppia potrebbe ricevere sorprese inaspettate. Cercate però di mantenere l’equilibrio e non lasciatevi sopraffare da impulsi momentanei.

1️⃣0️⃣ - Bilancia – Vi aspetta un weekend particolare, pieno di riflessioni e con un velo di mistero che vi accompagnerà per entrambe le giornate.

Vi sentirete come distaccati da ciò che vi circonda, con la mente altrove, impegnata a pensare a situazioni che stanno maturando nella vostra vita. Potreste percepire l’arrivo di un periodo di cambiamenti che vi porta a riflettere più del solito. Non lasciate però che queste preoccupazioni vi impediscano di godere dei piccoli piaceri del weekend. Qualche persona vicina potrebbe farvi visita o cercarvi dopo tanto tempo, portandovi un po’ di allegria e distrazione.

9️⃣ Ariete – Dopo giorni intensi e carichi di impegni, arrivate al weekend stanchi e con il desiderio di non fare nulla. Molti di voi avrebbero bisogno di staccare completamente, ma non tutti riusciranno a farlo: c’è chi dovrà occuparsi di faccende domestiche, chi lavorare ancora, chi risolvere questioni rimaste in sospeso.

È importante non cadere nello sconforto e cercare di concedersi comunque qualche momento di piacere personale. Un bagno caldo, un trattamento rilassante, un po’ di tempo dedicato alla lettura o alla musica potrebbero ridarvi energia. In amore lasciatevi andare a gesti semplici e spontanei: vi aiuteranno a sciogliere le tensioni accumulate.

8️⃣ - Gemelli – Il vostro sabato sarà piuttosto movimentato e vi costringerà a confrontarvi con una questione di rilievo che non potrete rimandare oltre. La situazione vi metterà sotto pressione, ma non dovete lasciarvi prendere dal panico. Durante la settimana avete trascurato alcune responsabilità domestiche e personali, e ora vi troverete a dover recuperare in fretta.

La soluzione migliore sarà affrontare tutto con calma e senza strafare, magari concedendovi una cena già pronta o un buon piatto ordinato per evitare di stancarvi ai fornelli. Domenica, invece, l’atmosfera sarà più distesa e avrete l’occasione di recuperare le forze e dedicarvi un po’ a voi stessi.

7️⃣ - Sagittario – Sabato inizierà con qualche contrarietà che vi renderà nervosi, ma con il passare delle ore riuscirete a ritrovare una certa stabilità. Domenica, finalmente, vi sentirete più liberi e avrete la possibilità di dedicare tempo alle persone che amate. Cercate di aprirvi al dialogo con qualcuno che sappia ascoltarvi e darvi buoni consigli, perché vi farà bene alleggerire la mente. Passare del tempo in famiglia o con amici fidati vi aiuterà a ricaricare le batterie.

Dal punto di vista fisico vi sentirete più in forma e pronti a ripartire.

6️⃣ - Acquario – Le ultime settimane non sono state facili e vi portate dietro una stanchezza accumulata. Anche in questo fine settimana non mancheranno momenti di incertezza, ma potrete intravedere qualche segnale incoraggiante. È un periodo che vi invita a cambiare prospettiva, a non rinchiudervi troppo nei vostri pensieri e a non spegnere la voglia di amare. Se riuscirete a lasciarvi andare, scoprirete che nuove possibilità sono già all’orizzonte. Piccole novità, anche apparentemente insignificanti, vi daranno la spinta necessaria per guardare avanti con più fiducia.

5️⃣ - Leone – Arrivate a queste giornate con la sensazione di essere stati messi alla prova da una settimana lunga e complessa.

Avete dato molto e adesso sentite il bisogno di recuperare serenità e ordine interiore. Il consiglio è quello di non fossilizzarvi sui soliti pensieri legati al lavoro o al denaro: metteteli momentaneamente da parte e ritagliatevi uno spazio tutto vostro. Un appuntamento dal parrucchiere, una passeggiata o semplicemente un pomeriggio passato a fare ciò che vi piace vi aiuteranno a scaricare la tensione. Chi è in coppia potrà approfittarne per condividere momenti di relax e di leggerezza.

4️⃣ - Vergine – Dopo tanto correre e affrontare responsabilità, il weekend vi darà la possibilità di fermarvi e dedicarvi a ciò che vi fa stare bene. Potrete ritrovare il piacere di cucinare, dedicarvi alla famiglia o a un hobby che avevate lasciato in disparte.

Queste giornate saranno l’occasione per ricaricare le energie e riportare la serenità laddove c’è stato qualche malinteso. Se negli ultimi tempi vi siete sentiti invasi o sotto pressione, ora sarà il momento di ristabilire il vostro equilibrio. Una sensazione di pace vi accompagnerà, aiutandovi a guardare con più fiducia al futuro.

3️⃣ - Pesci – Vi trovate in una fase in cui vi sembra di ripetere continuamente gli stessi schemi, come se la vostra vita fosse rimasta bloccata in un cerchio che non porta soddisfazione. Potrebbe essere il momento ideale per riflettere con serenità su ciò che desiderate cambiare. Vi renderete conto di quali aspetti non vi stanno più bene e potreste decidere di cambiare direzione una volta per tutte.

Non abbiate paura di voltare pagina: la monotonia non vi appartiene e avete bisogno di stimoli nuovi per sentirvi vivi. Dedicate del tempo a voi stessi e ai vostri desideri più autentici.

2️⃣ - Scorpione – Sarà un weekend all’insegna del recupero, sia fisico che mentale. Sabato sera avrete voglia di svagarvi e di concedervi momenti di leggerezza, magari in compagnia di amici o immersi in un ambiente vivace. Domenica potrete svegliarvi con calma e vivere la giornata senza pressioni, concedendovi il lusso di rallentare e ascoltare i vostri bisogni. Sul fronte sentimentale sono in arrivo attimi intensi, capaci di riaccendere la passione e farvi sentire di nuovo coinvolti. Anche sul piano pratico comincerete a valutare piccoli cambiamenti che vi aiuteranno a risparmiare e a organizzare meglio la vostra routine.

1️⃣ - Cancro – Per voi si prospetta un weekend carico di vitalità e soddisfazioni. Ritornerete in carreggiata dopo una fase che vi ha messo completamente fuorigioco. Ancora una volta dimostrate che il vostro segno si piega ma non si spezza. In coppia vivrete momenti intensi e pieni di complicità, con la possibilità di rafforzare ulteriormente il vostro legame. Anche i single avranno dalla loro parte l’opportunità di vivere incontri piacevoli e stimolanti. E se c'è già un feeling con qualcuno in particolare, o siete indecisi fra due persone, domenica vi schiarirete le idee grazie a un segnale inequivocabile! La vostra energia sarà contagiosa e attirerete attenzioni positive. Avrete la sensazione di recuperare terreno dopo un periodo non semplice e vi sembrerà di prendervi una sorta di rivincita. Le persone care vi staranno accanto e vi faranno sentire sostenuti, creando un’atmosfera di grande armonia.