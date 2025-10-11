L'oroscopo del 12 ottobre 2025 assegna otto e mezzo all’Acquario, in ottima sintonia con amici, e allo Scorpione, in una fase di concentrazione. Sette invece all’Ariete, che affronterà qualche tensione nei rapporti quotidiani.

Segni di Fuoco

Ariete: siete divisi tra entusiasmo e nervosismo. La Luna vi rende reattivi e curiosi, ma Venere in Vergine vi impone un ritmo più razionale. Qualche tensione nei rapporti quotidiani o nel lavoro, ma nulla che non si risolva con una battuta e un po’ di autocontrollo. Votazione: 7

Leone: la giornata vi sprona a cercare dialogo, ma potreste trovarvi davanti a chi vi risponde con freddezza.

Non prendetela sul personale: forse gli altri stanno solo proteggendo i propri spazi. Ottimo momento per organizzare o chiarire questioni pratiche. Giudizio: 7,5

Sagittario: la Luna vi ispira, ma Venere frena i voli pindarici. Tra il desiderio di partire e la necessità di pianificare, troverete la giusta via di mezzo se restate concreti. Le relazioni migliorano se ascoltate invece di correre. Voto: 8

Segni di Terra

Toro: la Luna in Gemelli porta qualche distrazione, ma Venere in Vergine vi aiuta a rimanere concentrati su ciò che conta davvero. È una giornata di piccoli passi ma solidi, perfetta per sistemare dettagli lasciati in sospeso. Votazione: 8

Vergine: Venere nel vostro segno vi rende più selettivi del solito, e la Luna vi provoca con situazioni confuse o superficiali.

Potreste sentirvi irritati da chi non prende le cose sul serio. Meglio non giudicare troppo: un sorriso risolve più di una critica. Giudizio: 7,5

Capricorno: giornata utile per bilanciare mente e corpo. Qualche pensiero vi distrae, ma Venere vi aiuta a mantenere il controllo. Le vostre decisioni saranno pratiche e ponderate: non fatevi influenzare da chi cambia idea troppo in fretta. Voto: 8,5

Segni di Aria

Gemelli: la Luna nel vostro segno vi mette al centro della scena, ma la quadratura di Venere vi rende un po’ più sensibili alle critiche. Qualcuno potrebbe non capirvi subito: pazienza, le vostre parole avranno effetto tra qualche giorno. Votazione: 8

Bilancia: il Sole nel vostro segno vi regala fascino e chiarezza, ma la tensione Luna–Venere può confondere i rapporti affettivi.

Non insistete per ottenere risposte immediate: il silenzio oggi è più eloquente. Giudizio: 7,5

Acquario: energia brillante e tante idee, ma la Luna in Gemelli vi distrae più del previsto. Potreste perdere tempo in chiacchiere o dubbi inutili: scegliete una direzione e seguitela. Buona sintonia con amici o colleghi. Voto: 8,5

Segni di Acqua

Cancro: le emozioni vanno e vengono, lasciandovi un po’ disorientati. La Luna stimola la mente, Venere vi chiede dolcezza: trovare l’equilibrio sarà la sfida. Ottimo giorno per rallentare e ascoltare di più. Giudizio: 7

Scorpione: siete in una fase di concentrazione e forza, ma la dissonanza tra Luna e Venere può creare qualche incomprensione con chi vi è vicino.

Non tutto si deve spiegare: a volte basta esserci. Voto: 8

Pesci: sensibili e ispirati, ma un po’ confusi dagli influssi lunari. La giornata richiede concretezza: Venere in Vergine vi invita a essere più pratici con ciò che sognate. Gestite le energie con dolcezza. Votazione: 7,5