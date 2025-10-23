Venerdì 24 ottobre chiude la settimana con un’aria autunnale che invita a rallentare ma anche a godersi qualche soddisfazione. Il Toro si confermerà in splendida forma: calmo, concreto e con ottime vibrazioni sul lavoro. I Gemelli ritroveranno una carica che mancava da giorni, il Cancro penserà più al cuore che agli impegni, e il Leone brillerà ma con qualche piccola tensione da gestire. Insomma, una giornata ricca di sfumature, perfetta per ascoltare il proprio ritmo e chiudere la settimana col sorriso.

L'oroscopo di venerdì 24 ottobre: equilibrio per la Vergine, intuizioni per lo Scorpione

♈ Ariete (Voto: 7,5) - Giornata dinamica ma non sempre lineare. Vi sentirete pronti a tutto, anche a sfidare chi mette in dubbio le vostre idee. In amore potreste voler chiarire una questione lasciata in sospeso. Un po’ di stanchezza fisica verso sera, meglio non strafare.

♉ Toro (Voto: 10) - Siete al top. Tutto scorre con calma e precisione, come piace a voi. Nel lavoro arriveranno piccoli segnali di riconoscimento che vi daranno fiducia. In amore vi mostrerete più affettuosi e concreti. Anche la forma fisica è ottima: concedetevi un premio.

♊ Gemelli (Voto: 8,5) - Torna il sorriso dopo giorni altalenanti.

Un messaggio o una telefonata vi farà cambiare umore all’istante. L’amore riprende tono e qualcuno potrebbe riavvicinarsi. Sul lavoro più chiarezza e meno confusione mentale. Energia in crescita.

♋ Cancro (Voto: 7) - Sarete più sensibili del solito. Forse vi mancherà un po’ di concentrazione, ma in compenso sarete bravissimi a capire gli altri. In coppia cercate conferme, mentre chi è single potrebbe sentirsi nostalgico. Fate attenzione allo stomaco e alle emozioni forti.

♌ Leone (Voto: 8) - Il carisma non vi manca, ma vi servirà anche pazienza. Una questione pratica vi metterà alla prova, ma saprete affrontarla con eleganza. In amore meglio evitare battibecchi inutili: basta uno sguardo per tornare in sintonia.

♍ Vergine (Voto: 7,5) - Viaggerete tra lucidità e bisogno di relax. Nel lavoro sarete efficienti, ma sentirete il desiderio di staccare un po’. In amore piccole incertezze: non tutto va controllato. Concedetevi un momento solo per voi, magari una passeggiata rigenerante.

♎ Bilancia (Voto: 6,5) - Un po’ di tensione nell’aria, forse dovuta a impegni accumulati. Cercate di non rimandare: affrontare subito le cose vi libererà la mente. In amore vi servirà equilibrio, soprattutto se il partner vi accusa di distrazione. Riposo serale obbligato.

♏ Scorpione (Voto: 8) - La vostra intuizione sarà una bussola infallibile. Capirete al volo chi merita fiducia e chi no. Nel lavoro colpite nel segno, in amore siete più misteriosi e magnetici che mai.

La salute migliora, ma non trascurate il sonno.

♐ Sagittario (Voto: 7,5) - Vi muovete con entusiasmo, ma occhio agli eccessi. In amore voglia di libertà e leggerezza, mentre sul lavoro state costruendo basi solide per qualcosa di nuovo. Un piccolo colpo di fortuna potrebbe sorprendervi a fine giornata.

♑ Capricorno (Voto: 8) - Responsabili e decisi, chi vi circonda si affiderà completamente a voi. Sarete un punto di riferimento, anche in famiglia. In amore meno parole e più gesti concreti. Serata serena, con qualche bel pensiero sul futuro.

♒ Acquario (Voto: 6,5) - Un po’ di confusione, ma niente di grave. Vi serve solo una pausa per rimettere in ordine le idee. Nel lavoro non lasciatevi distrarre da dettagli inutili, in amore apritevi di più: non tutto si può razionalizzare.

Respirate a fondo e ripartite.

♓ Pesci (Voto: 7) - Giornata più emotiva che pratica. Potreste sentirvi un po’ sovraccarichi, ma basterà una buona notizia per ritrovare il sorriso. In amore cresce il bisogno di dolcezza e comprensione. Evitate di rimuginare troppo sul passato.