Secondo l'oroscopo del 21 novembre 2025, l'Ariete avrà una determinazione particolarmente amplificata, i Gemelli godranno di una buona intesa con la dolce metà e il Cancro si mostrerà più paziente.

Di seguito approfondiamo i dettagli di tutti i segni della giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i cuori solitari devono prendere alcune decisioni per l'immediato futuro. Sull'ambito lavorativo, la determinazione può essere notevolmente amplificata. Sul piano del benessere potreste sentirvi più in equilibrio.

Toro: il dialogo con la dolce metà può essere meno fluido del solito.

Con dei gesti sinceri è possibile avvicinare delle nuove persone. I numerosi impegni professionali potrebbero rendere la giornata più intensa del previsto.

Gemelli: chi fa parte di una coppia può avere una buona intesa con il partner. Alcuni momenti di incomprensione sono possibili con l'intera famiglia. Una questione professionale potrebbe richiedere attenzione extra.

Cancro: con molta pazienza si possono superare degli ostacoli. Chi ha una relazione può vivere un periodo solido insieme alla persona amata. Il campo professionale ha bisogno di tanta cautela.

Leone: chi cerca l'amore ha delle intuizioni brillanti per l'immediato futuro. Con sicurezza si possono raggiungere vari obiettivi. Chi lavora in proprio potrebbe sentirsi particolarmente motivato.

Vergine: i cuori solitari possono affrontare una giornata complessa. Delle ispirazioni profonde possono arrivare dalla sfera professionale. Sul piano fisico potreste beneficiare di ritmi più tranquilli.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi è solo da troppo tempo è molto dinamico. Il campo lavorativo può aprire delle nuove prospettive per il futuro. In questo momento, l'energia è più intensa.

Scorpione: finalmente i single sono pronti a superare l'insicurezza. Chi fa parte di una coppia è molto più fiducioso del passato. Una telefonata inattesa può riportare l'allegria.

Sagittario: è possibile avere delle grandi idee da realizzare con la dolce metà. La giornata può risultare un po’ tesa, richiedendo più calma e centratura.

Capricorno: il partner merita più attenzioni del solito. I single sono generosi e soprattutto gentili. Nella sfera professionale potrebbero esserci spese o impegni che richiedono attenzione al budget.

Acquario: si può ritrovare la serenità insieme alla persona amata. Degli eventi inattesi possono rovinare buona parte della giornata. Le trattative professionali potrebbero richiedere pazienza e flessibilità.

Pesci: è possibile riservare delle tenerezze al partner. Nei confronti della famiglia serve più prudenza del solito. Attenzione perché gli imprevisti sul lavoro sono in agguato.