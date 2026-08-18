Secondo l'oroscopo del weekend 22-23 agosto 2026 il Toro può affrontare un po' di stanchezza con il partner, i Gemelli sono tranquilli e lo Scorpione ha molta ironia.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: sulla sfera sentimentale ci sono dei momenti di tensione. Nel fine settimana è molto meglio rallentare. Sul lavoro, le occasioni interessanti non possono mancare.

Toro: con delle nuove conoscenze, tutto può essere risolto. Una leggera stanchezza può arrivare in amore. Sull'ambito lavorativo è necessario mettere ordine nelle idee.

Gemelli: l'atmosfera sulla relazione amorosa è molto tranquilla. Durante il weekend, i single possono vivere una fase interessante della propria vita. Dei piccoli ostacoli sono probabili sull'ambito professionale.

Cancro: un incontro improvviso può innervosire i cuori solitari. Chi lavora in proprio deve evitare di parlare troppo con le persone. Per il divertimento è un momento favorevole.

Leone: chi è solo da tempo è più impulsivo del previsto. Chi fa parte di una coppia non deve mai sottovalutare la persona amata. Finalmente sul lavoro si può ritornare alla normalità.

Vergine: è possibile avere una maggiore protezione per il partner. Un fine settimana intenso può essere affrontato dai single.

Sul campo professionale ci sono dei problemi da risolvere.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: molta più leggerezza serve sulla sfera amorosa. Il weekend può regalare tante emozioni a chi è solo da troppo tempo. Sul lavoro sono previste delle nuove collaborazioni.

Scorpione: l'ironia può unire la sfera sentimentale. La lucidità può accompagnare l'intero fine settimana. Sulla sfera professionale è un periodo ricco di soddisfazioni.

Sagittario: molti incontri interessanti sono probabili per i single. La vita amorosa risulta essere davvero vivace. Una nuova conoscenza è utile per l'ambito lavorativo.

Capricorno: può iniziare una fase molto più felice. Chi cerca l'amore è pronto ad essere più ribelle del solito.

Dal lavoro possono arrivare alcune sorprese.

Acquario: con metodo si possono superare degli ostacoli. In questo momento le energie sono da dosare con attenzione. Il benessere fisico non può essere mai trascurato.

Pesci: sono possibili delle incomprensioni in amore. Finalmente i cuori solitari sono molto più spontanei. Sul campo lavorativo è in aumento la stanchezza.