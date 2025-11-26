Secondo l'oroscopo del 28 novembre 2025, l’Ariete dovrà mostrare molta determinazione, il Toro guarderà al futuro con fiducia e lo Scorpione si rivelerà particolarmente diplomatico.

Di seguito, l’approfondimento completo per tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: con la determinazione si possono affrontare varie sfide. I single hanno molta più forza del previsto e questo può tranquillizzare i parenti. Il campo professionale risulta essere impegnativo, ma ricco di grandi soddisfazioni.

Toro: chi fa parte di una coppia può pensare al futuro con molta fiducia.

Per i cuori solitari sono in arrivo delle novità davvero interessanti. Nel lavoro potrebbero emergere apprezzamenti o segnali positivi.

Gemelli: la giornata di chi ha una relazione è ricca di energia. Chi è solo da tempo deve ignorare i comportamenti di tutte le persone invidiose. Potreste sentirvi mentalmente scarichi, meglio dosare le energie.

Cancro: la calma è necessaria per affrontare l'intera giornata. La sfera sentimentale può vivere dei momenti di nervosismo. Chi lavora in proprio è più paziente del previsto.

Leone: questo è un periodo di grande crescita personale. Chi ha una relazione può essere ostacolato dai comportamenti del partner. Delle rassicurazioni possono arrivare dal campo lavorativo.

Vergine: è possibile trovare delle soluzioni interessanti che riguardano l'immediato futuro. La tensione accumulata può rovinare la giornata insieme alla dolce metà. Chi lavora in proprio è davvero inarrestabile.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: è fondamentale evitare scontri diretti con tutti i membri della famiglia. La sfera sentimentale può essere più unita del passato. Sul lavoro potrebbero aprirsi nuove possibilità o idee utili.

Scorpione: la diplomazia non può assolutamente mancare. Senza problemi si possono raggiungere dei nuovi obiettivi personali. Chi lavora nel commercio è molto coraggioso.

Sagittario: l'animo di chi cerca l'amore è veramente positivo. In questo periodo è possibile vivere delle emozioni intense.

La sfera professionale può superare vari ostacoli.

Capricorno: i single possono fare degli incontri molto piccanti. Chi fa parte di una coppia è più testardo del solito. Sul campo lavorativo è necessario rallentare.

Acquario: i cuori solitari devono cercare di essere meno timidi. Gli studenti universitari sono molto preparati su alcuni argomenti. Alcune scelte pratiche potrebbero aiutarvi a sentirvi più organizzati.

Pesci: una trattativa di lavoro può avere delle piccole complicazioni. Potrebbero esserci momenti di agitazione leggera, da gestire con calma. Bene il benessere generale, con attenzione a mantenere i propri ritmi.