Le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal giorno 8 al 14 dicembre invitano i nati sotto il segno del Sagittario ad essere un po' più cauti, ma al contempo a non essere eccessivamente prevenuti. L'Ariete è un po' vittima di se stesso.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: l'oroscopo settimanale fino al14 dicembre vi invita ad avere pazienza. Questo è un momento un po' burrascoso dal punto di vista dei sentimenti, quindi, cercate di non dire o fare cose di cui potreste pentirvi molto presto.

11° Toro: in amore dovete mostrare maggiore interesse per il partner o la partner.

Siete troppo egoriferiti in questo periodo e la cosa non porterà a nessun risvolto positivo. Nel lavoro è necessario prendere in considerazione anche altre strade rispetto a quelle più semplici da percorrere.

10° Acquario: in amore vi sentite un po' bloccati, ma non temete, presto ci saranno dei risvolti interessanti. Mostratevi pazienti, specie con le persone a cui tenete particolarmente. Nel lavoro stanno per arrivare delle novità, ma dovete essere pazienti.

9° Capricorno: il coraggio e la determinazione vi porteranno ad ottenere dei traguardi molto importanti. Ci sono dei cambiamenti interessanti che riguardano la sfera professionale, quindi, cercate di tenere gli occhi aperti. Se siete dei liberi professionisti, invece, dovete prestare attenzione alla concorrenza.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: si prospettano giornate molto impegnative dal punto di vista delle relazioni. La Luna un po' dissonante potrebbe causare dei rallentamenti nella dal punto di vista della vostra solita operosità. A tutti, però, possono capitare dei momenti di stallo, quindi, non temete.

7° Sagittario: cercate di essere lungimiranti nel lavoro. In amore è importante essere cauti, ma al contempo non bisogna fasciarsi la testa prima di cadere. Abbiate il coraggio di osare e di inseguire un vostro sogno, qualunque sia il costo.

6° Gemelli: interessanti cambiamenti in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Presto potrebbero arrivare delle novità molto interessanti che vi porteranno a vivere un salto di qualità.

Economicamente arriveranno delle sicurezze, dunque, non demordete.

5° Vergine: l'oroscopo della settimana che va dall'8 al 14 dicembre vi invita ad accogliere di buon grado alcune novità che potrebbero verificarsi. Sia in amore sia nel lavoro è necessario darsi da fare e non arrendersi alla prima difficoltà.

Previsioni astrologiche prime quattro posizioni

4° in classifica Scorpione: se state lavorando ad un progetto importante, le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dall'8 al 14 dicembre vi invitano ad insistere. Questo è un ottimo momento per il lavoro, in quanto Mercurio è nel segno e vi rende operosi e acuti.

3° Pesci: nel lavoro potrebbe arrivare una piccola battuta d'arresto, ma bisogna vedere il lato positivo della cosa, forse in questo modo potrete concedervi qualche piccolo momento di relax.

In amore, invece, è importante essere concentrati sui vostri obiettivi.

2° Bilancia: in amore è necessario un po' di equilibrio. Non sottovalutate alcuni aspetti importanti che riguardano le relazioni amichevoli. Se trascurate troppo le persone a cui volete bene, c'è il rischio di compromettere le cose in maniera irreversibile. In amore potete osare.

1° Cancro: siete molto favoriti, sia per quanto riguarda la sfera professionale, sia personale. Ci sono dei nuovi progetti ai quali state lavorando e che presto potrebbero vedere la luce del sole. Non vi arrendete e abbiate fiducia in voi stessi.