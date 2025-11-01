L'oroscopo del 5 novembre 2025 assegna un 10 in pagella al Toro che farà chiarezza sul fronte sentimentale. Nove e mezzo al Capricorno che sarà carico di energie, otto all'Acquario che dovrà prendere una decisione importante.

Segni di Fuoco

Ariete – questa Luna Piena vi chiede di stabilire il vostro vero valore, in amore come nel lavoro. Smettete di svendervi o di rincorrere chi non vi merita. Fate spazio solo a ciò che vi nutre davvero — anche sul piano economico. Attenzione agli eccessi di spesa: meglio investire su voi stessi che in cose inutili.

Voto: 8

Leone – È tempo di chiarezza: sul lavoro, nella vita pubblica, nelle vostre ambizioni. Le luci della ribalta vi attirano, ma questa Luna vi ricorda che l’immagine vale solo se riflette autenticità. Siate sinceri, anche se costa. La trasparenza sarà la vostra forza più grande. Voto: 8,5

Sagittario – La Luna Piena vi invita a rivoluzionare la quotidianità. Cambiate orari, abitudini, persino la dieta se serve. Vi sentirete più leggeri e concentrati. L’energia di Marte vi dà la grinta per iniziare subito un nuovo ciclo più sano e produttivo. Voto: 9

Segni di Terra

Toro – Buon compleanno lunare! La Luna brilla nel vostro segno e illumina ogni aspetto della vostra vita. È il momento di essere fieri del cammino percorso e di chiudere senza rimpianti ciò che non vi rispecchia più.

La chiarezza che arriva ora vale oro. Voto: 10

Vergine – La Luna in Toro vi regala concretezza e sollievo. Dopo settimane di tensione, finalmente intravedete risultati tangibili. I problemi economici o pratici si risolvono gradualmente. Continuate a credere nel vostro metodo, vi porterà lontano. Voto: 9

Capricorno – Finalmente una scossa positiva! Questa Luna vi invita a lasciarvi andare, a vivere emozioni più libere e leggere. Seguite la creatività e non solo la logica: ciò che vi fa vibrare oggi diventerà una solida base domani. Voto: 9,5

Segni d’Aria

Gemelli – Riconoscete ciò che vi prosciuga e liberatevene. Persone, situazioni o pensieri tossici non meritano più spazio. Questa Luna è una chiusura karmica: tagliate i legami con il passato per fare posto a nuove connessioni più sane.

Voto: 8

Bilancia – La Luna in Toro vi chiede di riequilibrare dare e avere, in amore come nei rapporti professionali. Cosa state ricevendo in cambio di ciò che offrite? È tempo di chiedere giustizia e rispetto, ma senza drammi. Solo chiarezza e maturità. Voto: 8,5

Acquario – Questioni familiari o legate alla casa bussano alla porta. Potreste prendere una decisione importante riguardo a un trasloco, una ristrutturazione o una persona cara. Fidatevi del vostro intuito: sa già la risposta giusta. Voto: 8

Segni d’Acqua

Cancro – La Luna Piena vi mostra chi vi è davvero accanto e chi no. Alcuni rapporti si rafforzano, altri rivelano il loro lato fragile. Non forzate nulla: se una connessione è autentica, resisterà.

Concentratevi su chi vi fa stare bene. Voto: 9

Scorpione –La Luna opposta al vostro Sole illumina le relazioni più importanti. È tempo di parlare chiaro: un confronto può cambiare tutto, ma solo se siete pronti alla verità. Un amore sincero può rinascere, uno falso può finire. Voto: 9,5

Pesci – Finalmente trovate le parole giuste. La Luna in Toro vi dà il coraggio di dire ciò che sentite davvero. In famiglia, in coppia o sul lavoro, fatevi ascoltare. Le vostre intuizioni valgono più di quanto crediate. Voto: 8,5