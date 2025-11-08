Benvenuti all’oroscopo del giorno di domenica 9 novembre: le stelle invitano ciascun segno zodiacale a prestare attenzione a amore, lavoro, fortuna e salute. Con la fine dell’anno che si avvicina e un clima che richiede equilibrio e leggerezza, queste previsioni segni zodiacali vi guidano con energia positiva e spunti pratici. Pronti a scoprire cosa riserverà la giornata?

La vivacità del Cancro si farà sentire, soprattutto quando le cose vanno per il verso giusto, mentre l'entusiasmo del Sagittario sarà di grande aiuto al lavoro. Il Leone potrebbe affrontare spese e cambiamenti importanti, mentre stabilità e calore emotivo aiuteranno la Vergine ad andare avanti.

Previsioni oroscopo domenica 9 novembre 2025 segno per segno

Ariete: sarà una domenica tutto sommato discreta. Il lavoro vi darà qualche soddisfazione, ma in questa giornata potrete concedervi di rallentare. In amore attenzione a non proporre qualcosa di troppo insolito con il partner. La Luna in quadratura dal segno del Cancro potrebbe aprire qualche incomprensione. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno la Luna agire a vostro favore secondo l'oroscopo. Un po’ di buon senso farà bene al vostro rapporto, ultimamente messo in crisi da Venere. In ambito professionale avrete la situazione sotto controllo, ma non sarà il momento di prendere decisioni troppo rischiose. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale gradevole in questo periodo.

Sarà importante per voi costruire una buona stabilità di coppia e fortificare il vostro legame. Per i single sarà piacevole fare nuove esperienze e conoscenze. In quanto al lavoro i ritmi troppo sostenuti potrebbero rivelarsi complessi da gestire al meglio. Attenzione a non caricarvi ulteriormente di impegni. Voto - 8️⃣

Cancro: tanta vivacità in questa giornata di domenica secondo l'oroscopo, grazie alla Luna e Venere che vi sorridono. Godrete di un rapporto affiatato e appagante, grazie anche al vostro ottimismo e voglia di costruire un legame forte. In quanto al lavoro i vostri progetti andranno avanti, con idee valide e progetti che iniziano a prendere forma. Voto - 9️⃣

Leone: periodo di spese e cambiamenti.

Con la Luna e Venere contro, potreste non essere così sicuri dei vostri sentimenti. Un piccolo esame di coscienza vi aiuterebbe molto. Nel lavoro avrete bisogno di entrate extra, ma non sarà facile trovare qualcosa di adeguato per voi. Voto - 6️⃣

Vergine: stabilità e calore emotivo andranno a caratterizzare questa domenica di novembre. Le conversazioni sincere porteranno comprensione e intesa. Se siete single, un nuovo rapporto potrebbe stuzzicarvi parecchio. Nel lavoro fate le cose con maggiore attenzione. La posizione di Marte e Mercurio potrebbe mettervi in difficoltà. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale sottotono durante questa giornata di domenica. Parlare con chiarezza al partner porterà benefici, e vi aiuterà a superare questo periodo di Luna contraria.

In ambito lavorativo idee e ispirazioni affioreranno grazie a Mercurio. Marte in sestile invece vi darà l'energia che serve per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Scorpione: nuove connessioni potrebbero avere una certa importanza in questo periodo. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, e vi permetteranno di vedere con occhi diversi la vostra vita amorosa. In ambito professionale vi sentirete abbastanza motivati, ma dovrete avere anche le idee chiare su come volete agire. Voto - 8️⃣

Sagittario: l'entusiasmo non vi manca in campo professionale secondo l'oroscopo. Le stelle saranno vostre amiche, e sarà il giorno perfetto per far valere le vostre idee e puntare più in alto. In amore il vostro carisma sarà in evidenza.

Sarà anche importante rispettare le volontà del partner. A tal proposito, il dialogo sarà fondamentale. Voto - 8️⃣

Capricorno: attenzione alla Luna in opposizione durante questa giornata di domenica. Azioni semplici, ma di cuore, aiuteranno il vostro legame, ma non dovrete essere troppo invadenti nei confronti del partner. Molto bene il lavoro, grazie ad alcune mansioni che vi metteranno a vostro agio, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Acquario: vita amorosa che non vi darà grandi soddisfazioni secondo l'oroscopo. Desirerete armonia e leggerezza, ma ciò non sarà possibile se con il partner non risolvete eventuali crisi. In quanto al lavoro condividere alcune idee con un amico o collega potrebbe aiutarvi a raggiungere più facilmente i vostri obiettivi.

Voto - 7️⃣

Pesci: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale. Se siete single, gettate le basi per una nuova fase della vostra vita. Se siete già impegnati, fare qualcosa insieme al partner stimolerà il vostro legame. Nel lavoro dovrete agire con lucidità per dare il giusto slancio a un vostro progetto. Voto - 7️⃣