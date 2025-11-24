Benvenuti all'oroscopo di martedì 25 novembre 2025! In questa giornata, le stelle offrono nuovi spunti di riflessione in amore, lavoro, fortuna e salute.

Per i nativi Acquario sarà una bella giornata per chiarire malintesi, sfruttando la posizione favorevole della Luna, mentre Scorpione avrà buone opportunità di crescita. Giove donerà logica e energia ai nativi Cancro, invece il Toro dovrà fare attenzione al modo in cui deciderà di vivere la propria vita.

Previsioni oroscopo martedì 25 novembre 2025 segno per segno

Ariete: questo martedì di novembre vi vedrà più ottimisti dal punto di vista sentimentale.

La comunicazione con il partner sarà fondamentale, dunque approfittatene per esprimere le vostre emozioni in modo sincero. In ambito professionale la vostra energia sarà al massimo grazie a Marte. Sfruttate per portare avanti con determinazione i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che annunciano la Luna e Venere in cattivo aspetto secondo l'oroscopo. La vostra mente potrebbe non essere pronta a nuove storie, anche se il vostro cuore scalpita. Attenzione a non correre troppo con la vostra fiamma. Nel lavoro Giove sarà favorevole, ma non sempre le vostre idee potrebbero funzionare. Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di martedì positiva secondo l'oroscopo. La Luna potrebbe spingervi a fare incontri interessanti.

Soprattutto voi single, godrete di momenti intensi e particolari. In ambito professionale alcune scadenze si avvicineranno, e voi dovrete dimostrare di poter gestire la situazione. Le abilità e le conoscenze non vi mancheranno. Voto - 8️⃣

Cancro: con Giove dalla vostra parte il lavoro andrà avanti senza troppi ostacoli. Usando la logica, e impegnandovi a fondo, arriveranno risultati degni di nota. Per quanto riguarda i sentimenti, sarà una giornata appagante grazie alla presenza di Venere in trigono. Single oppure no, sarà un bel periodo per mettere in risalto quei legami che contano davvero. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale in crisi in questo periodo a causa della Luna e di Venere contro di voi.

Vi sentirete disorientati, faticando a capire quale possa essere la direzione giusta per la vostra storia d'amore. Anche nel lavoro state faticando un po’. Con Mercurio in cattivo aspetto, le vostre idee non decollano, e potrebbe essere il momento di cambiare rotta. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo stabile in ambito sentimentale per voi nativi del segno. Venere vi sorride dal segno dello Scorpione, aiutandovi a rinnovare la passione con la vostra anima gemella. In quanto al lavoro sarete in grado di affrontare ogni sfida in questa giornata, dimostrando di avere le capacità e conoscenze adatte per raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà un martedì interessante in amore secondo l'oroscopo.

La Luna vi aiuterà ad approfondire il legame con la vostra fiamma. Single oppure no, potreste scoprire nuovi lati di un rapporto sempre più affascinante. Sul fronte professionale le energie non mancheranno: utilizzatele per progetti che possono darvi tanto, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Scorpione: vita amorosa intensa grazie a Venere in questo periodo, ma con la Luna in quadratura potrebbe emergere qualche piccola incomprensione in questo martedì di novembre. Attenzione a non essere troppo diretti nei confronti della vostra anima gemella. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti. Mercurio in congiunzione porterà nuove idee per raggiungere risultati migliori. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata di martedì ideale per vivere momenti con la persona che amate secondo l'oroscopo.

Se siete single, l'attrazione potrebbe arrivare all'improvviso. Una persona in particolare potrebbe non uscire più dalla vostra mente. In ambito professionale ve la caverete bene con i vostri progetti, anche se le vostre ambizioni saranno più elevate. Voto - 8️⃣

Capricorno: questa giornata si rivelerà abbastanza dolce dal punto di vista sentimentale. Avrete cura del vostro legame con il partner, dimostrandovi maturi e presenti quando serve. In ambito lavorativo la creatività non vi manca, e vi porterà a raggiungere risultati sopra le aspettative. Voto - 8️⃣

Acquario: con la Luna che passa dal vostro segno zodiacale, questa giornata sarà ideale per provare a chiarire malintesi tra voi e la persona che amate, cercando di costruire un legame migliore.

Per quanto riguarda il lavoro invece, meglio non strafare per il momento. Anche se Marte vi assiste, non sempre potreste avere le idee o i mezzi giusti per poter ambire in alto. Voto - 7️⃣

Pesci: cielo del momento positivo per voi nativi del segno. Sarà un martedì abbastanza dolce e romantico per voi e la persona che amate, ma attenzione a non fraintendere alcuni segnali romantici. In ambito lavorativo Mercurio vi aiuterà a fare chiarezza nei vostri progetti, e gestire tutto con impegno e professionalità. Voto - 8️⃣