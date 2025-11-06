L’oroscopo del giorno di venerdì 7 novembre 2025 porta con sé energie di rinnovamento e consapevolezza. In un periodo in cui molti stanno cercando stabilità e nuove direzioni, le stelle invitano all’introspezione ma anche all’azione. Con Mercurio in Sagittario e Venere in Scorpione, la comunicazione diventa più profonda e i sentimenti più autentici.

Il segno del Leone potrebbe avere meno fiducia nei rapporti sentimentali, invece i nativi del Cancro saranno più vivaci e diretti in amore. Costanza e affidabilità permetteranno al Sagittario di raggiungere risultati migliori al lavoro, mentre i Gemelli saranno in cerca di maggiore equilibrio nella loro vita quotidiana.

Previsioni oroscopo venerdì 7 novembre 2025 segno per segno

Ariete: in questo venerdì di novembre le cose potrebbero finalmente migliorare in ambito sentimentale. Il pianeta Venere lascerà il segno della Bilancia, e vi permetterà di rafforzare il vostro legame. In quanto al lavoro sarete sulla strada giusta per gestire al meglio le vostre mansioni, grazie al supporto di Marte e Mercurio in trigono. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale in calo nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Il passaggio di Venere in Scorpione potrebbe aprire a qualche complicazione sentimentale con il partner o con la vostra fiamma. In ambito professionale l'intuito vi sarà di grande aiuto, ma dovrete anche avere delle certezze per poter raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 6️⃣

Gemelli: il pianeta Venere non sarà più favorevole a partire da questa giornata di novembre, ciò nonostante la vostra vita quotidiana sarà comunque valida. Cercate però di trovare il vostro equilibrio per continuare a prendervi le vostre soddisfazioni. In quanto al lavoro dovrete essere più concreti nel vostro modo di fare, e trovare soluzioni che possono fare la differenza. Voto - 7️⃣

Cancro: le emozioni si faranno profonde nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Il passaggio di Venere nel segno dello Scorpione vi aiuterà a comprendere meglio i sentimenti che provate per una persona. In quanto al lavoro avrete modo di fare emergere le vostre capacità con le giuste idee, soprattutto voi nati nella prima decade.

Voto - 8️⃣

Leone: vita amorosa che vedrà il pianeta Venere contro di voi nel prossimo periodo. Potreste avere meno fiducia nei vostri sentimenti, e trovare la giusta sintonia con la persona che amate potrebbe essere complicato. Bene il settore professionale. La posizione favorevole di Marte e Mercurio potrebbe aprire a nuove importanti occasioni. Voto - 7️⃣

Vergine: qualcosa potrebbe cambiare a vostro favore in ambito sentimentale durante questa giornata di venerdì. Venere si metterà in sestile, ma attenzione a non essere troppo diretti per il momento, considerato la Luna in quadratura. Sul fronte professionale sarà meglio chiedere aiuto a un collega più esperto, considerato Marte e Mercurio contro di voi.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale appagante in questa giornata di venerdì, nonostante il pianeta Venere non sia più dalla vostra parte. Single oppure no, avrete delle buone occasioni romantiche, grazie anche alla Luna in trigono. In quanto al lavoro curerete al meglio i vostri incarichi, cercando di fare sempre una buona impressione nei confronti di colleghi e superiori. Voto - 8️⃣

Scorpione: il pianeta Venere passerà nel vostro segno zodiacale a partire da questo venerdì di novembre. In ambito amoroso vi sentirete più attivi e attenti ai bisogni del partner, cercando di costruire un rapporto sincero e affiatato. In ambito professionale precisione e metodo vi aiuteranno a gestire in modo ideale i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Sagittario: stelle amiche come Marte e Mercurio vi permetteranno di gestire i vostri progetti con costanza e affidabilità. In amore la Luna sarà in opposizione, mentre Venere si metterà alle vostre spalle. Questo venerdì dunque potrebbe non essere adeguato per proporre qualcosa di speciale alla vostra fiamma. Voto - 6️⃣

Capricorno: la giornata di venerdì si farà intensa dal punto di vista sentimentale. Il pianeta Venere assumerà una posizione favorevole, concedendovi occasioni importanti per costruire un rapporto concreto. Nel lavoro mettete in risalto le vostre migliori qualità, applicandole a progetti che possono rivelarsi vincenti. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali in calo in ambito amoroso.

La Luna sarà favorevole, ma con Venere in quadratura dal segno dello Scorpione, il prossimo periodo potrebbe non essere tutto rose e fiori. Sul posto di lavoro i progetti andranno avanti senza complicazioni grazie a Marte e Mercurio in buon aspetto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Pesci: vi attende un periodo migliore in amore grazie a Venere in trigono. In questa giornata però, non dovrete avere fretta di mostrare i vostri sentimenti, considerato che la Luna si trova in quadratura. In ambito professionale attenzione a non agire d'istinto nei vostri progetti. Marte e Mercurio in quadratura potrebbero farvi commettere errori. Voto - 7️⃣