L'oroscopo di domenica 16 novembre 2025 vede il Leone dominare la scena con determinazione. Il Cancro apporta cambiamenti alla propria routine, mentre il Sagittario concentra tutte le proprie attenzioni sulla sfera romantica.

L'oroscopo di domani domenica 16 novembre: previsioni astrologiche da Ariete a Pesci

Ariete - L'energia sarà un punto di forza in campo professionale. Gli obiettivi verranno portati a termine con caparbietà e ottimismo. Le relazioni di coppia potranno beneficiare del supporto della Luna che torna in congiunzione al segno. Voto: 6,5.

Toro - La stanchezza inizia a farsi sentire. La settimana è stata carica di impegni ed ora è giunto il momento di prendersi una piccola ma doverosa pausa. Voto: 5,5.

Gemelli - Il quadro astrale evidenzia cambiamenti molto interessanti, soprattutto sul fronte sentimentale. I single del segno si renderanno protagonisti di nuovi piacevoli incontri. Voto: 6,5.

Cancro - Il desiderio di apportare delle modifiche alla routine quotidiana si farà insostenibile. La voglia di intraprendere nuove esperienze spinge i nativi del segno verso nuovi cambiamenti. Voto: 6.

Leone - Un gesto romantico consolida la relazione sentimentale. Gli innamorati tornano ad esternare al meglio le proprie emozioni. La determinazione e l'ottimismo rendono la giornata lavorativa più leggera e meno stressante Voto: 10.

Vergine - Giove entra in congiunzione al segno generando scompiglio. La confusione prende il sopravvento sulle idee. Il consiglio del giorno? Rimandare a domani decisioni importanti. Voto: 5,5.

Bilancia - Il carisma rende la giornata meno pesante del previsto. In campo professionale l'ambizione supera la stanchezza. In ambito sentimentale il dialogo è opportuno per mantenere salda la relazione. Voto: 8.

Scorpione - Tanto stress e poco ottimismo. Mercurio entra in congiunzione al segno portando via energia e ambizione. Il dialogo verrà a mancare, generando musi lunghi nei rapporti di coppia. Voto: 5.

Sagittario - Il romanticismo prende il sopravvento. In coppia si avverte il desiderio di realizzare alcuni sogni nel cassetto.

Il lavoro verrà temporaneamente messo da parte. Voto: 7.

Capricorno - La stanchezza lascia spazio al relax. Un po' di riposo è essenziale per tornare al top. Ricaricare le energie è fondamentale per affrontare al meglio la settimana. Voto: 5,5.

Acquario - Giove entra in congiunzione al segno e le relazioni amorose ringraziano. Giornata che si preannuncia rosea, soprattutto per gli innamorati. Poche novità sul fronte professionale. Voto: 8.

Pesci - Essere passionali e romantici è un pregio non un difetto. Per i rapporti di coppia è un momento magico, ricco di emozioni. Il lavoro porta dei buoni risultati e ottimi riscontri dal punto di vista economico. Voto: 8,5.