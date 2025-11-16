L'oroscopo di lunedì 17 novembre ha in serbo tante sorprese. Il Leone e lo Scorpione saranno davvero intraprendenti. Lotteranno per realizzare i loro sogni, superando limiti e dando prova del loro talento. Punteranno in alto, nonostante le difficoltà. Il Cancro e i Pesci daranno voce alle loro emozioni. Riusciranno a colpire nel segno e a conquistare la persona amata. Saranno gentili, romantici e passionali. Metteranno al primo posto il cuore.

Oroscopo di lunedì 17 novembre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: il vostro cuore batterà all'unisono con quello della persona amata.

Sarete pronti a farvi avanti per confessare i vostri sentimenti. L'oroscopo vi consiglia di non bruciare le tappe.

Toro: dovrete affrontare numerosi imprevisti. Alcuni vi metteranno davvero in difficoltà. Per fortuna, potrete contare sull'affetto delle persone care. La famiglia e gli amici ci saranno per voi.

Gemelli: cambierete idea piuttosto velocemente. Non saprete quale direzione intraprendere. Per fare luce sulla questione, dovrete impegnarvi un bel po' e non avere fretta.

Cancro: l'amore nei confronti del partner non farà altro che aumentare. Vorrete costruire un rapporto stabile, pacifico e duraturo. La comunicazione sarà fondamentale.

Leone: deciderete di prendere le distanze dal passato.

Sarete pronti a intraprendere un nuovo percorso. Non avrete paura di affrontare le prossime sfide. Al contrario, sarete super contenti.

Vergine: tenderete a essere molto precisi in tutto quello che farete. Cercherete di mantenere un atteggiamento fermo e determinato. Non accetterete eventuali errori.

Bilancia: non vi accontenterete di rapporti superficiali e poco soddisfacenti. Vorrete trovare degli amici veri sui quali contare. La ricerca sarà complessa, ma porterà a qualcosa di buono.

Scorpione: vorrete brillare sul posto di lavoro. Sarete stanchi di essere messi sempre in secondo piano, come foste l'ultima ruota del carro. Con grinta e determinazione, riuscirete a spiccare.

Sagittario: questa giornata, dal punto di vista lavorativo e personale, sarà molto impegnativa.

Cercherete di far conciliare tutto ma sarete costretti anche a delegare.

Capricorno: deciderete di non rivelare più i vostri segreti. L'idea che qualcuno possa tradirti, infatti, sarà fin troppo difficile da accettare.

Acquario: riceverete una notizia che vi farà molto piacere. Sarete disposti a contribuire in tutti i modi possibili. Questo vi farà davvero onore.

Pesci: sarete molto sensibili in amore. Vi metterete a disposizione del partner, cercando di farlo stare bene con le vostre parole.