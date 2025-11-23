L'oroscopo di lunedì 24 novembre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali sono pronte a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

Il Leone sarà sicuro della sua scelta. Non vorrà tornare indietro e continuerà a seguire la strada intrapresa. La Bilancia avrà una bella sorpresa. La Vergine e il Capricorno, invece, dovranno confrontarsi con alcune difficoltà inaspettate. Non sarà semplice andare avanti, ma riusciranno a trovare la giusta strategia.

Oroscopo di lunedì 24 novembre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non sarete pronti a iniziare una nuova settimana con il sorriso. Vi sentirete ancora molto stressati e questo non consentirà di lasciarvi andare. Il lavoro non farà altro che peggiorare le cose.

Toro: avrete bisogno di chiarire alcune dinamiche con il partner. Vorrete instaurare un dialogo aperto e sincero, ma dovrete fare attenzione alle parole. Non tutte sortiranno lo stesso effetto.

Gemelli: sarete felici di poter condividere la vostra quotidianità con amici fidati. Questo vi consentirà di avere sempre una rete di supporto sulla quale contare.

Cancro: vi emozionerete molto facilmente. Gli altri cercheranno di consolarvi, ma sarà tutto inutile.

Dovrete fare i conti con la vostra estrema empatia. La famiglia sarà comprensiva.

Leone: non avrete intenzione di intraprendere un nuovo rapporto di coppia. Starete benissimo da soli e nessuna avance riuscirà a farvi 'crollare'. Le persone troppo insistenti vi infastidiranno e basta.

Vergine: non sopporterete gli imprevisti. Non saprete come gestirli e vi sentirete notevolmente disorientati. L'oroscopo del giorno vi consiglia di confrontarvi con gli altri.

Bilancia: una persona vi sorprenderà moltissimo. Le sue parole vi colpiranno, lasciando un segno indelebile dentro di voi. Sentirete il bisogno di approfondire questa conoscenza.

Scorpione: la persona amata farà un passo verso di voi. Cercherà di colmare le sue mancanze, mostrandosi più coinvolta.

Per il momento, vorrete darle il beneficio del dubbio.

Sagittario: non avrete alcun problema con il gioco di squadra. Al contrario, sarete pronti a collaborare con i colleghi sul posto di lavoro. Sarete certi di poter fare grandi cose.

Capricorno: commetterete diversi errori. La causa sarà da attribuire alla distrazione e alla fretta eccessiva. L'oroscopo del giorno vi consiglia di rispettare i vostri ritmi.

Acquario: cercherete di creare un clima famigliare positivo, in modo da vivere una giornata piena e frizzante. Tutti si sforzeranno per raggiungere tale obiettivo. Ciò vi farà molto piacere.

Pesci: sarete allegri e spensierati. Cercherete di vedere sempre il lato positivo delle cose. Non avrete più alcuna intenzione di pensare al passato.