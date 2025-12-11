L'oroscopo della settimana dal 15 al 21 dicembre si preannuncia piena di spunti e di sorprese per tutti i segni dello zodiaco. I Pesci possono sognare in grande, mentre l'Acquario sarà particolarmente riflessivo. La Vergine sarà dolce e passionale.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: questa settimana vi chiede di dosare la vostra proverbiale impazienza, specialmente con Mercurio che vi invita a studiare o vi spinge a viaggiare, ma l'imminente ingresso del Sole in Capricorno vi chiederà pragmatismo: in amore, l'inizio settimana è focoso e dinamico, ideale per ravvivare la passione, ma da giovedì in poi potreste avvertire un maggiore bisogno di stabilità e serietà nel rapporto.

Toro: siete in una fase di grande costruzione e solidità, con Venere e Marte che vi sostengono dal Capricorno, donandovi fascino e determinazione: in amore, la settimana è perfetta per fare passi importanti, consolidare un rapporto, o per i single, per incontrare una persona seria e affidabile che vi offra sicurezza emotiva.

Gemelli: la settimana sarà all'insegna delle relazioni e delle negoziazioni, con Mercurio che vi spinge a comunicare molto, ma che, al contempo, può creare qualche piccolo malinteso: in amore, avrete bisogno di un dialogo aperto e sincero, evitate di saltare alle conclusioni e concentratevi sull'ascolto.

Cancro: vi aspetta una settimana che richiederà un attento bilanciamento tra le vostre esigenze emotive e quelle professionali, specialmente con i pianeti in opposizione dal Capricorno: in amore, le relazioni sono al centro dell'attenzione e potreste dover affrontare discorsi importanti sul futuro della coppia.

Leone: l'energia non vi manca, ma questa settimana vi chiede di incanalarla in modo costruttivo e non solo spettacolare, concentrandovi sulla routine e sul benessere personale: in amore, potreste sentire il bisogno di un approccio più pratico e meno drammatico.

Vergine: siete in una delle settimane più creative e favorite di questo periodo, con l'asse dei pianeti in Capricorno che vi sostiene con la sua concretezza: in amore, l'atmosfera è dolce e passionale, perfetta per i single in cerca di un legame serio o per le coppie che vogliono ravvivare la scintilla.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: questa settimana è concentrata sulla casa, la famiglia e le radici, con l'ingresso del Sole nel vostro settore domestico: in amore, avrete bisogno di un ambiente sereno e armonioso, evitate i conflitti e concentratevi sulla creazione di un nido accogliente.

Scorpione: sarete estremamente comunicativi e in movimento, con una settimana ricca di contatti, brevi viaggi e scambi di informazioni: in amore, il dialogo è la chiave, e potrete chiarire incomprensioni passate con il partner.

Sagittario: con Mercurio nel vostro segno, siete brillanti e ottimisti, ma l'attenzione questa settimana si sposta sui vostri valori e sulle finanze: in amore, siete magnetici e pieni di entusiasmo, ma è il momento di valutare l'effettiva solidità dei vostri legami.

Capricorno: siete i veri protagonisti del cielo con l'ingresso di Sole, Venere e Marte nel vostro segno: in amore, l'atmosfera è seria e promettente, siete estremamente affascinanti e determinati, ideali per chiudere l'anno con una promessa o per avviare una relazione significativa.

Acquario: la settimana vi invita a un po' di introspezione, a chiudere l'anno con una riflessione e a dedicarvi al vostro mondo interiore, un po' distaccati dal clamore: in amore, potreste sentire il bisogno di maggiore libertà o di un momento per voi stessi.

Pesci: le stelle vi incoraggiano a sognare in grande e a concentrarvi sugli amici e sui progetti futuri, con una settimana che può portare nuove, stimolanti prospettive: in amore, l'atmosfera è romantica, ma siete anche molto socievoli.